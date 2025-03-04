港鐵2韓少女踎在門口！港女驚訝動作超自然　網民：踎門口乜玩法

乘坐交通工具要顧己及人，有港女在網上發相，指乘坐港鐵時，在有兩位少女走進港鐵車廂時，十分自然的踎低在車門位置，並發現她們是韓國人，不過她們踎了一會就站起來了。港女亦補充她十分喜愛韓國的朋友，只是沒有想到她們也會踎得這麼自然而已。



帖文引來不少網民議論，「踎正喺門口乜玩法」、「韓國人係好鍾意踎㗎」、「呢啲叫亞洲蹲，所有亞洲人都會」。



兩少女進入車廂後，十分自然的踎在車門位置。（Threads圖片）

兩韓少女港鐵車廂踎低

有港女早前在Threads發文及發相，指坐港鐵時有兩位少女走進車廂後，「如雲流水咁踎低真係嚇親我」。她指兩少女十分自然的踎在車門位置，樓主發現她們是韓國人，不過她們踎了一會就站起來了，「唔算阻住人嘅」。港女亦補充她十分喜愛韓國的朋友，只是沒想到她們也會踎得這麼自然而已。

網上亦流傳其他國藉人士坐在港鐵車廂地上的相片。（網上圖片）

網上亦流傳其他國藉人士坐在港鐵車廂地上的相片。（網上圖片）

網民：韓國人係好鍾意踎㗎

帖文引來不少網民留言，「踎正喺門口乜玩法」、「韓國人係好鍾意踎㗎」、「好多韓國人等地鐵會踎，街邊食煙會踎，通常都後生嘅，佢哋唔覺得有問題」、「呢啲叫亞洲蹲，所有亞洲人都會」。有人指亞洲不同地區也有人愛踎，「我個台灣朋友都係咁，成日冇啦啦踎係度」、「我喺尖東站返工，每次見到踎喺度係泰國人」。