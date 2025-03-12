九巴乘客超大聲播AV！呻吟聲響徹全車激嬲港女　見真身竟是他震驚

【性教育】乘搭巴士這麼「緊火」？有港女於社交平台發布影片，指乘搭九巴時，聽到有乘客用手機「超大聲」地播放「AV（成人影片）」，直至她下車仍在播放。而她下車時看到播放AV乘客「真身」，大感震驚，直呼「wXtX」。



影片引來網民熱議，有人批評相關行為離譜，「返屋企先睇唔得？」、「傷風化」。不過亦有網民笑言「咩片可以令到佢未返屋企就忍唔住，一定係名作，求番號」、「要教佢正確性教育知識」、「租唔到羽毛球場打羽毛波」。



乘搭巴士不應作出會騷擾其他乘客行為。（資料圖片）

乘搭九巴大聲播AV

乘搭巴士不應作出會騷擾其他乘客行為。該港女3月3日於社交平台threads發布影片，指乘搭往元朗水邊村方向九巴時，聽到有乘客用手機超大聲地播放AV，直呼「黐線」，「cXs搭巴士嗰陣聽到有人超大聲播AV」。

影片長5秒，見到當時樓主坐在巴士上層左邊近車尾位置，車廂中傳來用手機大聲播放影片聲音，聽到疑似正在呻吟、說日語的女生聲音。

九巴上層車廂傳來用手機大聲播放影片聲音，聽到疑似正在呻吟、說日語的女生聲音。（Threads）

九巴上層車廂傳來用手機大聲播放影片聲音，聽到疑似正在呻吟、說日語的女生聲音。（Threads）

直至樓主下車，該乘客仍在播放AV。（Threads影片截圖）

港女驚見乘客真身震撼：wXtX

樓主補充，她下車時該乘客仍在播放AV，而最令她震驚的是該乘客身份，「落車嗰陣望咗一眼原來條友真係睇緊，重點條友係小學生，wXtX」。

網民看過影片議論紛紛，有人批評相關行為離譜。（Threads）

網民批離譜：傷風化

網民看過影片議論紛紛，有人批評相關行為離譜，「返屋企先睇唔得？」、「傷風化」、「咁細個就睇AV？」、「唔應該播咁大聲，咁KAM」。

不過亦有網民笑言，「小朋友未有經濟能力買唔到耳機」、「咩片可以令到佢未返屋企就忍唔住，一定係名作，求番號」、「要教佢正確性教育知識」、「而家啲小朋友都係比較早熟」、「租唔到羽毛球場打羽毛波」。