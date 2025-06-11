「仙氣女警」執勤照片瘋傳！網民大讚有驚喜：靚過明星 身份是她
撰文：布萊恩
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【陀槍師姐】影視作品中的警員總是俊男美女，現實中也不乏顏值高的警務員人！本港網上群組、內地影音平台抖音、小紅書等瘋傳多張「香港仙氣香港女警」相片，見到1名女警在中環街頭執勤情況，大讚她「很漂亮欸」。
大批網民看過「仙氣女警」的照片都「心心眼」，留言大讚「很美」、「戀愛了」、「靚過啲明星」、「以為（女藝人）苟芸慧拍戲」。也有網民認出這位女警其實是1名輔警，之前香港舉行煙花表演時已吸引多人找她合照，直指「不如做model啦」。
網傳「仙氣女警」執勤照
「這麼漂亮的女警也太犯規了吧！」有女生近日於社交平台Threads發布多張相片，指在中環看到1名美麗女警，大讚漂亮身材好，「在香港中環看到的港警，很漂亮欸，身高又高，腿也長」。
相片見到，1名穿上軍裝、戴上裝備的女警正與2名男警員中環街頭執勤。該女警皮膚白晢似有化妝，酷似外籍女生或混血兒，身高比2名男警高，其中1張相對着鏡頭展露笑容。
網民讚「靚過明星」
相片其後被轉載到多個本港網上群組、內地抖音等，網民看後「心心眼」，直呼「戀愛了」，「很美」、「真好看」、「靚過啲明星」、「以為（女藝人）苟芸慧拍戲」、「個樣好網紅喎」、「IG呢？」。
網民認出是輔警
也有網民認出這位女警其實是1名輔警（附真人圖片），之前香港舉行煙花表演時已吸引多人找她合照，建議可做模特兒 ，「原來調咗去中環，之前放煙花勁多人同佢影相，不如做model啦」、「輔警姐姐」、「最美輔警」。
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