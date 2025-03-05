找錢黨！國語女子謊稱已付$500求找贖　餐廳識破公開影片提2特徵

商店收銀員工作繁忙，但切記要小心騙徒出沒！有屯門台式餐廳疑似遇上「找錢黨」，有操國語女子付錢時展示500元鈔票，但迅速收起後聲稱已付錢，要求收銀員找贖450元。職員明確表示未收錢後，對方即改後稱沒帶銀包，要求後付，結果一去無回頭。該餐廳於網上發文講述事件，盼提醒其他餐廳、商店警惕留意該女子，更點出其2大特徵是「手背有蝴蝶紋身」及「講國語」，呼籲大家切勿被騙



有屯門台式餐廳疑似遇上「找錢黨」，有操國語女子付錢時聲稱給了收銀員500元紙幣，要求找贖450元，但實際女子迅速收起500元，沒有付款。（Threads影片截圖）

有屯門台式餐廳疑似遇上「找錢黨」，有操國語女子付錢時聲稱給了收銀員500元紙幣，要求找贖450元，但實際女子迅速收起500元，沒有付款。（Threads影片截圖）

操國語女子假稱已付500元求找贖

該間位於屯門的台式餐廳於Threads發文，指出有1名操國語的女子到店購買1碗50元的豬扒米線外賣，付錢時聲稱給了收銀員1張500元紙幣，要求找贖450元，店主說「由於阿妹（收銀員）今日好精神，所以都好肯定無收$500」，嘲諷該名女子「忘記咗自己快手收埋咗張$500」，即以快速手法企圖騙錢。

店主表示，女子隨後聲稱忘記帶錢包，需要回公司拿，「女士叫我哋做咗個豬扒米線先，陣間返嚟再畀錢」，怎料對方再也沒有回來，已煮好的豬扒米線最終由他們吃掉。

店主上載1段53秒的閉路電視片段，穿白色短袖上衣的女子迅速將500元收回袋內，再將零錢交付給店家，聲稱已付500元，要求收銀員找回450元。（Threads影片截圖）

店主提醒其他餐廳、商店，留意左手手背紋有蝴蝶紋身及操國語的女子。（Threads影片截圖）

店主：留意左手手背有蝴蝶紋身及操國語女子

店主盼帖交得到廣傳，藉以提醒其他餐廳、商店，對操國語、左手手背紋有蝴蝶紋身的女子留神，又呼籲屯門街坊若遇到這名女子，「請佢下次記得要帶銀包買外賣」。

店主上載1段53秒閉路電視片段，可見穿白色短袖上衣、左手手背紋有蝴蝶紋身的女子在斜揹包內拿出1張500元紙幣，一度作勢遞上，但其後迅速收回袋內，隨後又翻找出零錢，曾將零錢交付給店家，但之後很快就拿回零錢離開了餐廳。

店主說，「女士叫我哋做咗個豬扒米線先，陣間返嚟再畀錢」，怎料再也沒有回來，已煮好的豬扒米線最終由他們吃掉。（Threads圖片）

網民：肯定老千嚟

網民留言直指女子明顯想詐騙餐廳，「呢啲肯定老千嚟」、「好明顯有心呃錢，但係又未練到魔術師咁眼明手快，就想對住鏡頭揾食！」、「大陸好興，彈弓手」、「人在做，天在看…真心建議出埋樣！經濟唔好，真係好多偷呃拐騙」、「想又食又呃，太大貪」。有網民讚賞收銀員未有受騙，「找錢黨，好在妹妹醒目，要讚下佢」。