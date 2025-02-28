皇崗口岸現迷魂黨？口音男走近3舉動　港女即頭暈　靠1物「保命」

【迷魂黨】港人北上小心！有港女於網上發文表示，她在皇崗口岸懷疑遇到「迷魂黨」，指有操內地口音廣東話的男子搭訕借「Wi-Fi（無線網絡）」，對方更作出3點可疑動作。樓主事後感到「唔對路」便趕緊離開，惟上車已感到暈眩，「一除（口）罩，由頭暈到尾，差啲倒地」。她慶幸自己當時戴口罩「阻隔」及警覺地離開，否則可能「俾人攬咗上車」，提醒其他人要小心。



帖文引來網民熱議，大感震驚，「咁X大鑊」、「嗰度夜晚冇咩人，你走甩算好彩」、「我都試過1次，即刻要坐低休息咗半日先行到」、「而家戴口罩除咗防護細菌，仲要防護迷魂黨」。不過，有網民質疑該男子是否「迷魂黨」，「如果係要迷暈，點解要搵個戴口罩落手？」。



有港女於網上發文表示，她在皇崗口岸疑遇到「迷魂黨」。（資料圖片）

港女皇崗口岸疑遇迷魂黨

北上過關遇到陌生人，要保持警覺。有港女2月27日在社交平台threads發文表示，「警世，戴口罩保命，我今日（2月27日）中咗迷魂黨」。她指出，在皇崗口岸遇到1名「內地口音講廣東話」男子搭訕想借Wi-Fi，對方舉動可疑，「企到好埋，望你望得好實，眼神接觸，不停問你問題，其他小動作無留意」。

樓主表示在皇崗口岸遇到1名「內地口音講廣東話」男子搭訕借Wi-Fi，其間舉動可疑。（資料圖片）

暈眩險倒地 靠1物「保命」

樓主續說，前後3次碰面，這名男子都繼續與她說話，她感覺「唔對路」，即時掉頭離開，詎料一上車就感到「少暈」，除口罩後更「由頭暈到尾，差啲倒地」。

樓主慶幸自己當時戴了口罩，否則可能出事，「如果我唔係戴咗口罩同有啲警覺掉頭走，應該俾人攬咗上車」，感嘆「唔好理人、被搭訕、借嘢，係我蠢」。

樓主表示在皇崗口岸遇到1名「內地口音講廣東話」男子搭訕借Wi-Fi，懷疑對方是迷魂黨，慶幸戴了口罩保平安。（資料圖片）

網民呼恐怖：戴口罩防迷魂黨

網民看過帖文直呼恐怖，「咁X大鑊」、「嗰度夜晚冇咩人，你走甩算好彩」、「我都試過1次，即刻要坐低休息咗半日先行到」、「而家戴口罩除咗防護細菌，仲要防護迷魂黨」、「迷魂黨真係呢香港搵食，記住望都唔好望，佢畀咩你睇，手掌又好，地圖又好，總之所有嘢都唔好望，快啲走」。

網民看過帖文直呼恐怖。（threads）

不過，有網民質疑該男子是否「迷魂黨」，「而家都仲有呢啲嘢？」、「如果係要迷暈，點解要搵個戴口罩落手？」。