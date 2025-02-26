另類借錢黨｜台灣老婦便利店問人要零錢「買便當吃」　後續惹眾怒

若有人向你求助，你會伸出援手嗎？



一名男網友分享，近期在台灣便利店遇到一個阿婆，開口向他借錢買便當，沒想到他給出200元（台幣，下同）後，阿婆竟直接跑去買煙，讓他相當傻眼。

貼文一出後，引起廣大網友熱議。

有網友在台灣便利店好心借錢給老婦「買便當」，想不到對方拿了錢便買了香煙抽。（Facebook@爆廢公社）

有網友在台灣便利店好心借錢給老婦「買便當」，想不到對方拿了錢便買了香煙抽。（Facebook@爆廢公社）

有網友在台灣便利店好心借錢給老婦「買便當」，想不到對方拿了錢便買了香煙抽。（Facebook@爆廢公社）

這名男網友在臉書社團「爆廢公社」表示，近期去便利店買咖啡，打算在用餐區休息一下，這時一名身穿紫紅色的白髮阿婆突然開口問：

年輕人，可以借我一點零錢嗎，我想要買個便當吃。

雖然當時愣了一下，但還是掏出200元給她，阿婆拿到後也不斷道謝。

這名男網友進一步說明，正當以為自己做了好事時，竟發現阿婆把錢拿去買煙，接著熟練地撕開包裝，走到便利店外大大地吸了一口，他內心瞬間崩潰，心想：

難怪大家說好心沒好報！

不料他一走出便利店，阿婆又來問「年輕人，可以借我零錢嗎，我想買便當……」，讓他氣得大罵：「你剛剛不是才跟我借，難道忘了嗎？」阿婆聽到後，瞬間就逃離現場，讓他傻眼回：

根本是職業慣犯！

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「這就是為什麼我寧願買罐頭給浪浪吃，也不會花錢幫人」

「現在一堆捷運站、車站都有借錢哥、借錢姐，感謝他們讓社會更冷漠」

「遇到這種我一律說找警察幫忙，就會落跑了」

「看來物價通膨是真的，以前被要50，現在直接要200」

「一般都是騙加油錢的，現在變成便當了嗎」

「這種就直接買便當給對方，發票要收好」

「你人真好，換我的話直接抓住阿婆報警了，這是詐欺罪」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】