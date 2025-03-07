約炮遇恐怖情人！激進男愛上女老闆求愛遭拒　公開私密照片下場慘

現代男女使用交友程式結識異性，慎防遇上恐怖情人！台南1名事業有成的女老闆，透過交友程式約炮1名男子，豈料男方行為怪異，包括偷取其內褲，女老闆決定斷絕來往。男方由愛生恨，不但公開女方的個人資料，而且寫上誹謗字句和上載偷拍照片，女老闆報警求助，雙方爆發多場官司，被告先後被判入獄10個月和賠償43萬新台幣（約11萬港元），其間被告重新上載相關貼文，再次被判罪成，監禁1年。



女老闆因男方奇怪行為而決定斬斷情絲，對方不但公開女方的個人資料，而且寫上誹謗字句。（示意圖/gettyimages）

男方行為怪異 遭拒即報復

台媒於3月報道，所有案件在台南地院審理，事發2021年2月，雙方透過交友程式認識，男被告展開熱烈追求。同年10月2人在女方租住單位約炮，但原告開始發現被告行為怪異，不但偷取其私密物件例如內褲，而且到其公司送花下跪，明言雙方並不適宜交往。

被告以為抱得美人歸，但遭到對方拒絕，開始心生不滿，先後在facebook等平台上載女方的個人資料，包括住址、身份證號碼、三圍，繼而痛斥對方是「渣女」和「玩弄感情」等，繼而將偷拍女方的私密照片一併發布，原告見狀報警處理。

女受害人見狀報警處理。（示意圖/gettyimages）

入獄10個月和賠償43萬新台幣 再犯被判囚1年

案件經過審理後，被告干犯《個人資料保護法》、竊錄他人隱私、2項恐嚇危害安全罪名，合併執行刑期10個月。除了刑事方面之外，原告提出民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，法官判處被告賠償43萬元（約11萬港元）。

案件審理期間，被告曾將相關貼文設為不公開狀態，但到了2023年6月重新公開貼文內容，被告再次捱告，但他辯稱早已刪除帖文，沒有重新張貼，認為原告今次提出的證據可能由她塗改或刻意變更日期，質疑對方證據真實性。

但經過鑑定，證實相關證據並非篡改所得，法官裁定被告干犯《個人資料保護法》第41條「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料」罪名，判處1年有期徒刑，全案可以上訴。

（綜合）