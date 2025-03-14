青衣城現借錢黨！兩男女聲稱上海人做這生意　四處向途人借錢食飯

利用他人善心騙錢實在過分！近日有青衣街坊發帖稱在區內疑遇「借錢黨」，對方自稱上海人從事批發生意，卻不巧沒錢，故四處向途人索要金錢買飯吃。樓主機警拒絕，並拍攝2人背影放到網上，沒想到有不少街坊認得2人，直言同樣被他們問過借錢！



有網民發帖稱在青衣疑遇「借錢黨」，1男1女自稱上海人從事批發生意，卻四處向途人索要金錢買飯吃。（「青衣街坊吹水會」FB圖片）

2男女自稱上海人

樓主在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發帖並上傳照片提醒街坊，稱日前於青衣城發現有1男1女內地人自稱上海人，在商場內四處向途人索取金錢，「有兩位內地人係青衣城問人借錢食飯，自稱上海人，做批發生意」，又指他們「事敗後跑走」。從照片可見，2人衣着簡便普通，男子身材魁梧，而女子則體型較嬌小。

有青衣街坊留言指認出兩人，直言同樣被他們問過借錢。（資料圖片）

街坊認出2人 同樣被問過借錢

有街坊看完照片後認出2人，指同樣曾遇到他們借錢。有網民表示「頭先喺樓下海傍撞到呢兩條X樣，又係話要借啲錢畀佢哋，跟住我話帶佢哋去差館幫佢哋，佢哋即刻話『不用了』急急腳走咗去」。而樓主回應「係呀，一模一樣」，相信亦以同樣手法拒絕。亦有人分享稱「今晚我喺游泳池都被佢哋問，問我可唔可以幫佢哋去餐廳埋單，話自己無錢埋單，朋友聽日來畀返我」。

不少網民對「借錢黨」頻現街頭深惡痛絕，並表示「越嚟越多呢啲騙子」、「如果再見到一定要報警」。

（Facebook）