名牌袋美女啟德問阿叔攞錢！港男緊追拍片　她崩潰蹲地：求你別拍

有錢用名牌卻四處問途人要錢？近日有港男在啟德發現1名使用名牌背囊女子疑向途人索取金錢，且專向年長男性出手，在問了兩三個人後就成功拿到錢。港男緊追其後，拍片質問女子「成日問阿叔攞錢嘅？喺度呃錢啊？」，同行女伴亦指責女子「身光頸靚」卻四處行騙，並指要報警。女子掩面狂奔，但港男窮追不捨，怒斥「專問啲阿叔攞錢！去差館啦！」。女子最終崩潰蹲地，以普通話「求饒」稱「我求求你們了，別拍行不行」，然後急步跑離。



網民看片後笑言難怪專挑大叔下手，「難以置信，咁靚女」、「幾靚女」、「幾索咁」。



有港男在啟德發現1名使用名牌背囊的女子疑向途人索取金錢，且似乎專向年長男性出手。（Facebook影片截圖）

港男疑遇「借錢黨」

該名港男在Facebook群組「啟德居民自由講～」發帖表示「小心此人周街問人攞錢！」，並上傳影片，稱於啟德發現1名打扮光鮮的女子四處向途人索取金錢，並疑有目的性地專向「叔叔」下手。

該名女子背着個名牌黑色小背包。（Facebook影片截圖）

女子見樓主用手機拍攝，即時掩面，並以普通話怒問樓主在做什麼。（Facebook影片截圖）

從影片可見，事發地點應為啟德體育園對開空地，樓主與同行女伴在該處從後跟上並嘗試截停1名短髮女子。該名女子五官清秀，身穿白色外套，背了個名牌CHANEL黑色小背包，疑在該區出沒向途人要錢。

樓主見她向途人索錢後從後追上拍攝，問「喂靚女你係咪好等錢使啊？你成日問人攞錢嘅？」，女子見樓主用手機拍攝，即時掩面，並以普通話怒問「你們幹嘛啊」。

港男緊追拍片質問「呃錢啊」

女子想急步離開，樓主追上問「成日問阿叔攞錢嘅？喺度呃錢啊？」，而同行的女伴亦幫腔質問女子「見你問咗兩三個啦啵，又真係攞到啵」，並表示拍片後「會放群組」提醒街坊。樓主想拍攝女子正面，女子繼續單手掩面，隨後突然轉身跑開。

女子拔腿狂奔，但樓主窮追不捨在後方大聲質問。（Facebook影片截圖）

女子拔腿狂奔，但樓主窮追不捨在後方大聲質問。（Facebook影片截圖）

樓主與女伴緊緊追上，樓主表示「你係咪好等錢使啊，我請你食飯啊！」，而女伴更連聲斥責「住邊啊乞衣」、「唔好喺我哋區搞啲咁嘅嘢」、「身光頸靚又唔似無錢」，並指女子行為或已違法並表示「報警拉你」。樓主則在女子後面追趕，同時向途人「提點」，「呢個女人周街問人攞錢呃人錢！捉佢啊！」。

女子最終崩潰蹲地

跑了一段路後，女子放慢了腳步並被樓主追上，於是她氣極怒罵「你追着我幹嘛！煩不煩！」。而樓主當面斥責她，並表示要報警，「專問啲阿叔攞錢！去差館啦！」。女子終於崩潰掩面蹲在地上，片刻後站起「求饒」稱「我求求你們了，別拍行不行」，最後就急步跑走。

女子終於崩潰掩面蹲在地上，「求饒」希望樓主不要拍片。（Facebook影片截圖）

女子最後急步跑走。（Facebook影片截圖）

網民大讚：等佢以後唔敢來搵食

帖文引起網民熱議，而影片亦被轉載至多個群組，不少網民大讚樓主緊追拍片能嚇阻女子向他人騙錢，行為「正義」，並建議其他網民使用相同方法，「如果大家都好似片主咁，一定少咗呢啲人周圍呃人」、「第一次覺得影人大頭相、拍片上網係啱嘅」、「做得好！杜絕呢啲X街」、「等佢以後唔敢來搵食」。

網民笑難怪阿叔中招：幾靚女

亦有網民認為女子有錢用名牌卻向人索取金錢兼故意向「叔叔」下手是「擺明呃人」，又笑言難怪她快快得手，「難以置信，咁靚女」、「幾靚女」、「幾索咁」，「佢喺啲阿叔面前扮可憐，順便釣下有冇老襯」、「貪啲阿叔阿伯易呃」、「叫佢賣咗個香奈兒先啦」、「無錢開飯咪賣咗個袋先囉」。

（Facebook）