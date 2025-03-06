淘寶$1800買自動麻雀枱　港男收貨驚見得1隻「八萬」　商家咁解釋

淘寶雖方便，但也並非所有商品都會運往香港。近日有港男發帖稱媽媽日前花了1,800元，從淘寶購買了1部「全自動麻將機」，最後卻只收到了1隻刻了「八萬」的麻雀牌。他向店家查詢後，獲告知原來店家的麻將機不會運往香港，但按系統要求，未取消的訂單必須寄出貨物，於是店家只能寄出1隻麻雀牌。事後店家同意全數退款，而買家則笑言「賺咗隻八萬返嚟」。



有網民發帖稱媽媽日前透過淘寶購買了1部「全自動麻將機」，最後卻只收到1隻「八萬」。（示意圖，非涉事麻雀機 / GettyImages）

1800元淘寶買「自動麻將機」

樓主在社交平台Threads發帖分享淘寶「中伏」的爆笑經歷，指他的媽媽近日想購買麻雀枱，於是經淘寶找到某商家，並花了1,800元購買了1部「全自動麻將機」。不過等待收貨的過程已是曲折不斷，他們等了一段時間也未見貨物運往香港，之後又突然收到通知指貨物已送至智能櫃，「但係佢送到嘅嗰個地址並唔係我哋報嗰個而係去咗一個智能櫃」。

樓主的母親花了1,800元經淘寶購買了1部「全自動麻將機」。（Threads）

貨物運至智能櫃

當時樓主已甚是不解，認為智能櫃尺寸不可能容納得下1張麻雀枱，「邊度有咁多位畀你擺部麻雀機入去，部機分分鐘大部過成部智能櫃喎」，但也只能去收貨查看。他笑言輸入取件碼時非常好奇，「仲喺度睇緊有冇一個智能櫃咁大部可以放得落一張麻雀枱」。

智能櫃裏面只有1個手掌大小的包裹。（Threads）

包裹裏面只有1隻「八萬」麻雀牌。（Threads）

而結果令樓主即場爆笑，因為隨着密碼應聲而開的是智能櫃中體積最小的一格，裏面只有1個手掌大小的包裹，令他不禁嘲笑「一個10 cm x30 cm闊嘅智能櫃擺咗副麻雀枱入去，咁你呢個唔係智能櫃你呢個係百寶袋嚟㗎喎」。最令他震驚的是，包裹裏面只有1隻「八萬」麻雀牌，「一打開X你老X『八萬』，笑到企唔穩」。

商家解釋：不運香港

事後他向賣家查詢，賣家這才解釋店內麻雀枱雖是全國包郵，但不包括運往香港，「佢同我哋講話唔送香港，X你個肺！全國包郵但係唔包香港」；而因為樓主母親沒有取消訂單，按系統要求，店家只能隨便寄出1隻牌，「咁佢就話因為我哋冇取消到張單，喺個系統上邊點都要寄啲嘢過嚟，所以就寄咗隻八萬過嚟」。樓主透露，賣家最後同意退錢，而樓主則笑言「賺咗隻八萬返嚟」。

網民好奇問商家

帖文引起網民熱議，不少人都認為事件離奇又好笑，亦有網民好奇將樓主帖文截圖並傳給賣家查詢，獲店家回覆稱「發這個八萬是因為還沒有確定好沒有正式發貨的，因為這個麻將機也屬於大件的嘛，我們這邊也不能隨便發的」。

另外，有網民就猜測背後原因，「熟悉淘寶嘅我表示，係廠家出唔切貨，以前會發一個空包喺系統交住功課先，呢間好人啲啲，送『八萬』出去」、「因為賣家要確保你嘅集運倉係可以收貨，而你無回應佢咊係唔會發貨，但因為佢哋有限制日子前出貨，所以佢點都會寄啲嘢畀你」。

（Threads）