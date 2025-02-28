打麻將吵架！男子心臟病發亡　家屬控牌友及麻雀館老闆　判這樣賠

打麻將切記要戒急用忍，不要過於興奮或氣憤！內地1名有冠心病史的男子打牌時動怒，與牌友因「麻雀數」吵架。當男子坐下準備繼續打牌時，突然心臟病發昏迷，送院搶救後不治。



死者家屬事後起訴牌友及麻將館老闆，索償約47萬人民幣（約50.4萬港元）。近日法院對案件作出宣判，指牌友並不知道男子有心臟病，而吵架則是誘發男子死亡的因素，因此判定牌友只需承擔次要責任，向家屬賠償6.2萬人民幣元（約6.6萬港元）。



內地1名男子打麻將時與牌友因「麻雀數」吵架，突然心臟病發身亡。（GettyImages）

男子與牌友「麻雀數」吵架

綜合內媒報道，事發於2024年4月5日，陝西省的王姓男子與史姓男子一同到麻將館打牌，其間王男認為自己有暗槓，但史男沒有給錢，史男卻堅稱已經付款，2人因而爆發口角。

2人爭執時沒有任何肢體碰撞或辱罵，後來旁人來勸架，2人便重新坐下準備繼續打牌。不過，當排好麻將後，王男突然心臟病發，當場昏迷不醒。麻將館老闆馬上打電話叫救護車，救護員到場發現王男心跳呼吸驟停，而王男最終送院搶救不治。據知，王男有冠心病病史。

王男突然心臟病發，送院搶救不治。（GettyImages）

家屬向牌友及麻將館老闆索償

王男的家人事後向史男及麻將館老闆提告，要求2人賠償死亡賠償金、一半喪葬費及精神撫慰金，共計約47萬人民幣元（約50.4萬港元）。

法院宣判：牌友負次要責任

中國裁判文書網於今年2月24日公布案件消息，渭南市華州區人民法院審理認為，王男死亡原因是本來患有心臟病所致，與史男吵架只是王男心臟病發的誘發因素，故認為史男只需承擔王男死亡的次要責任。

另外，史男不知道王男有冠心病病史，故對王男家屬主張的精神損害撫慰金依法不予支持。法院終判決史男需按上述的次要責任7%，向家屬共賠償人民幣6.2萬元（約6.6萬港元）。

法院宣判指牌友需負次要責任，賠償人民幣6.2萬元（約6.6萬港元）。（GettyImages）

至於麻將館老闆，法院認為他在王男與史男爭執期間曾進行勸解，且在王男發病後積極撥打求救電話將他送醫急救，已盡到積極救助的義務，故對王男死亡無責任，不需賠償。

（綜合）