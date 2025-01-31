打麻雀忍尿！婦狂冧莊怕「好手氣消失」　打牌忍到膀胱炎：不敢了

與親朋好友圍在一起打麻雀，是不少人農曆新年假期的必備節目。不過，台灣有醫生就分享病例，指1名63歲婦人因為打麻雀連連「食糊冧莊」，因怕中途去廁所會影響「好手氣」，竟強忍尿意數小時，結果忍到急性膀胱炎，甚至有血尿情況要緊急求醫。醫生提醒，久坐影響身體，呼籲打麻雀人士別忍尿，也別一直坐下來，要定時起來活動身體。



台灣1名63歲婦人因為打麻雀連連「食糊冧莊」，怕中途去廁所會影響「好手氣」，竟強忍尿意結果忍到急性膀胱炎。（GettyImages）

綜合台媒報道，台灣高雄阮綜合醫院泌尿科醫生李宗熹最近接到1名病患因排尿問題求醫，病人為63歲趙姓婦人，她突發小便頻繁，伴隨排尿灼痛、下腹脹痛，而每次小便只能排出少量尿液，尿液顏色深且味道濃烈，甚至偶有血尿的情況。經尿液檢查，確定趙婦患上急性膀胱炎。

打牌忍尿作祟

趙婦透露，病發前一天她曾打麻雀忍尿數小時。原來，前一天她的丈夫打麻雀輸了不少，而她一接替丈夫上場後，手氣超好，接連「食糊冧莊」。趙婦又驚又喜，亢奮到連平日最愛的手搖飲品也不喝了，全神貫注在牌桌上，中途雖欲小便，但又不捨得「好手氣」，怕中途離場會轉走好運氣，於是在強忍尿意數小時後才終於小解。本來她還不以為意，沒想到翌日就出現排尿問題，且如此難受，令她直言再也不敢忍尿。

醫生指婦女風險較高

李宗熹醫生指，一般治療膀胱炎會以抗生素藥物為主。他又解釋，急性膀胱炎病發原因包括喝水量不足、忍尿等，而婦女屬於高危險群，患上膀胱炎的機會比男性高得多，這與生理結構差異有關。由於女性尿道比男性的短，而尿道口離陰道口及肛門也很近，較易因性行為或衛生習慣欠佳、清潔不當等，導致細菌經尿道口進入從而感染泌尿道。特別是停經前後的婦女，免疫力較差，荷爾蒙分泌下降，令尿道及陰道萎縮，亦會增加膀胱炎風險。

李宗熹醫生指，女性患上膀胱炎的機會比男性高得多。（GettyImages）

養成正確習慣

李宗熹表示，要避免患上膀胱炎、降低尿路感染風險，除了保證充足喝水量、不要忍尿外，還要培養正確衛生習慣。例如女性如廁後擦拭時應採取從前到後的方向，避免將肛門口或陰道細菌帶到尿道；洗澡盡量淋浴，而外生殖器一般使用清水洗淨即可，使用太多清潔用品或女性清潔液可能改變陰道正常酸鹼度，反而更易滋生細菌。

他又指，服用蔓越莓、甘露醣、益生菌等，有助預防膀胱炎復發；同時也要避免穿過緊的衣物，減少因悶熱、增加細菌繁殖的機會。另外，多吃高纖維食物可改善便秘問題。

醫生呼籲民眾要定時站起來活動身體。（GettyImages）

李宗熹又指出，久坐不動對身心影響大，故呼籲民眾要定時站起來活動身體。除了打麻雀外，上網打遊戲的人及長途旅遊者，最好也要每隔固定時間就站起身活動，例如上廁所、喝水，或者彎彎腰、拉拉筋都有裨益。

（綜合）