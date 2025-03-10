太離奇！夫結紮3個月妻懷孕疑被「綠」　檢驗揭真相院方這樣回應

丈夫結紮後妻子再懷孕，不禁惹人懷疑妻子忠誠度。內地一對育有3名子女的恩愛夫妻，雙方決定不再生育後由丈夫做結紮手術，3個月後妻子居然懷孕，人夫一度以為「被綠」。然而，檢查後已「絕育」的丈夫精子活躍率高達75%，比正常人還要活躍。夫婦認為是手術失敗所致，向主診醫生追究，但對方一直迴避，最後反映到轄區衛健委，協調後醫院願賠丈夫1.6萬元人民幣（約1.7萬港元）。



李男在結紮3個月後，發現妻子再懷孕，一度以為自己被「綠」。（微博「小莉幫忙」影片截圖）

夫婦向院方質疑手術失敗，但主診醫生一直迴避。（（微博「小莉幫忙」影片截圖）

夫婦向院方質疑手術失敗，但主診醫生一直迴避。（微博「小莉幫忙」影片截圖）

夫結紮3個月後妻再懷孕

綜合內地媒體報道，居於河南省周口市的30歲李男和妻子十分恩愛，妻子共懷孕8次，生下3名子女，但有感妻子體弱，丈夫於是決定進行結紮手術。李男在去年9月到醫院進行結紮手術，3個月後妻子竟又懷孕了，懷疑自己是否被「綠」了，然而妻子堅稱沒有不忠行為。

院方指丈夫屬1%的「幸運兒」

李男覺得自己受騙，往醫院投訴主診醫生，可是對方一直迴避。醫院立即對李男重新進行檢查，結果發現其精子的活動率竟高達75%，活動力達到3級，比正常人還要活躍。夫婦拿報告質問醫方，院方安排劉醫生回應夫婦，表示概率問題，指結紮手術成功率高達99%以上，但仍然存在1%的失敗率，而李男恰好成為了那1%的「幸運兒」。

院方安排的劉醫生解釋結紮手術成功率高達99%以上，但仍然存在1%的失敗率，而李男恰好成為了那1%的「幸運兒」。（微博「小莉幫忙」影片截圖）

李男最後反映到轄區衛健委，經過協調後獲醫院賠償1.6萬元人民幣（約1.7萬港元）。（微博「小莉幫忙」影片截圖）

夫婦質疑手術失敗 獲賠1.6萬元人民幣

劉醫生唯有安撫李男和妻子順其自然，不想要拿掉就行。李妻十分氣憤：「這事沒出現在你身上，你們不緊張，我都不知道我怎麽懷孕的。」劉醫生指做完結紮手術後的3至6個月內，輸精管或多或少殘留一些精子，如果同房不避孕確實會有懷孕的可能。但李妻反駁表示：「就算存在精子，一個月兩個月三個月早就排完了，可為什麽現在做這個精子檢測，報告中精子的活動率還有75%？」面對如此的質問，劉醫生也啞口無言。

由於夫婦認為意外懷孕是手術失敗所致，因此要求醫院承擔責任，李男最後反映到轄區衛健委，經過協調後獲醫院賠償1.6萬元人民幣（約1.7萬港元）。該區衛健委稱會進一步調查具體原因。