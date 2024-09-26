全家都患糖尿病！醫生驚揭3餐這樣吃飯吃麵出事：100%患糖尿病！

【糖尿病／成因／症狀】糖尿病是本港主要的慢性疾病，也是導致死亡的重要原因。台灣有減重專科醫生分享病例，指有一家人全家都患上糖尿病「罹病率100%」，詢問下才知原來是每天3餐的飲食習慣出事。醫生又教3招預防糖尿病方法，包括調整飲食、增加運動量，以及調節壓力。



糖尿病是本港主要的慢性疾病，也是導致死亡的重要原因。（示意圖／gettyimages）

一家全患糖尿病 揭飲食習慣出事

台灣減重專科醫生楊智雯在Facebook專頁「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」講述糖尿病問題，強調飲食習慣相當重要，「糖尿病是吃出來的，很多人都覺得自己吃得很健康，不過因為沒有留意吃進去的食物種類，長期偏好特定飲食，營養不均衡，也影響了身體健康」。

楊醫生分享病例，有一家人先後確診糖尿病，「罹病率100%」，她詢問下發現是這家人平日飲食習慣出事，「原來是每天3餐都吃炒飯、炒麵，而且一定加辣椒醬、醬油」。

楊醫生分享病例，有一家人先後確診糖尿病，「罹病率100%」，她詢問下發現是這家人平日飲食習慣出事，「原來是每天3餐都吃炒飯、炒麵，而且一定加辣椒醬、醬油」。（《香港愛情故事》劇照）

楊醫生說，這家人平常加辣椒醬，1個人連吃3碗炒飯、炒麵才滿足，這樣1餐吃下10份醣，而且整碗麵也沒有配菜和蛋白質，「血糖立刻飆高到4、500 mg/dL（飯後正常血糖值為60至139 mg/dL）」。

楊醫生補充，因為只吃大量醣，很快又有飢餓感再進食，造成持續高血糖，加上醬料裏的鈉增加脫水風險，容易引發高血糖高滲透壓狀態，「這是糖尿病致命性的併發症，千萬要注意」。

醫生教3招預防糖尿病

楊醫生提醒，「人一定會老，年輕時候健康，不代表一輩子健康」，指出隨着年齡增長，代謝率下降、飲食不當以及缺乏運動，更容易出現胰島素阻抗，也不利血糖調節，當血糖失控就容易演變成糖尿病。

楊醫生講述糖尿病問題，強調飲食習慣相當重要。（Facebook專頁「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」）

楊醫生又分享3個方法調節胰島素阻抗，預防糖尿病，包括：

1）調整飲食：降低精緻碳水化合物攝入，多攝取高纖維食物和健康脂肪。

2）增加運動量：運動能提升胰島素敏感性，尤其是重量訓練和有氧運動。

3）調節壓力與保持充足睡眠：有效管理壓力、改善睡眠品質有助於胰島素的正常功能。另外，若需使用藥物降低胰島素阻抗，需由醫生診治開立處方。



糖尿病7個常見症狀要小心

根據本港衞生防護中心， 糖尿病患者一般無明顯徵狀，隨着病情發展會出現各種徵狀或併發症。（示意圖／gettyimages）

糖尿病是本港主要的慢性疾病，也是導致死亡的重要原因。根據本港衞生防護中心， 糖尿病患者一般無明顯徵狀，隨着病情發展會出現各種徵狀或併發症，如出現以下7個症狀，就要及早求醫。

糖尿病7個常見症狀▼▼▼

1）口渴

2）尿量增多

3）食量增加

4）體重減輕

5）身體疲倦

6）傷口經久不癒和出現感染

7）病情不受控制時出現嚴重脫水和昏迷

