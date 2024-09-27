呢款食物恐致大腦變漿糊　患糖尿病風險大增　醫生籲2招解決

飲食不健康，大腦有機會變漿糊？台灣1名醫生表示，如果民眾經常進食高糖油脂食物，大腦神經就會受到破壞，「會形成一片漿糊海」，胰島素難以進入大腦，堆積更多血糖，形成糖尿病。澳洲有大學研發團隊提出使用「氟胺」來解決問題，但醫生強調預防勝於治療，提醒民眾最好少糖少油。



民眾若常進食高糖油脂食物，大腦神經就會受到破壞，醫生形容「會形成一片漿糊海」，胰島素難以進入大腦，堆積更多血糖，形成糖尿病。（示意圖/gettyimages）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在其facebook個人專頁表示，研究人員發現，不健康飲食習慣開始數周，高糖高油脂的成分容易引發大腦神經發炎，「導致腦神經的細胞外基質重塑變得更厚、更粘、更糊化」，隨住體重增加，大腦神經日益反覆發炎，令到更多大腦神經「化成似漿湖一大片的垃圾」，從而阻攔了胰島素進入下丘腦神經元，無法處理磷酸化，令到更多血糖堆積。

換言之，一旦民眾經常進食高糖油脂食物，大腦神經「會形成一片漿糊海」，身體即使知道血糖上升，但細胞外基質的黏稠漿糊阻止胰島素進入大腦，上述情況被稱為「胰島素阻抗」或「胰島素不敏感」的問題。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指，除了注射氟胺之外，最重要的是保持健康飲食習慣，才能避免引發胰島素不敏感問題和患上糖尿病。（facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」圖片）

澳洲墨爾本大學研發團隊為了改善問題，研究人員向小鼠注射氟胺（Fluorosamine），可以有效抑制形成漿糊垃圾，同時成功消除動物大腦中因漿糊粘性造成的堵塞，從而增加大腦飢餓神經元對胰島素的攝取，有效降低血糖，甚至令到動物體重減輕，能量消耗增加。

雖然研究取得突破，但黃醫生提醒民眾，保持健康飲食習慣才是真正保護自己大腦方法，否則除了引發胰島素不敏感問題之外，還會增加患糖尿病和其他併發症的風險。

（facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」）