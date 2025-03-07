捷運阿叔坐博愛座1人霸2個位！當眾𢯎腳皮𢯎出血　嘔心照是AI圖？

今時今日科技發達，有圖都未必有真相。台灣有男子在Threads上載圖片表示，指早前乘搭捷運時，見到有1名阿叔蜷縮坐在博愛座，1人霸佔2個位，更將赤腳放在座位上，當眾𢯎腳皮𢯎到出血。台男形容「好噁心，搞到博愛座跟地板都有雪花般的皮屑跟血跡」。



許多網民留言直呼「太恐怖」、「有些老人都超沒品，我們提醒他們搞不好會以為我們頂撞他們」、「太噁爛了！其他乘客真倒霉」。不過，有人留意到圖片被Threads判定為「AI資訊」，即屬AI生成圖片，故質疑事件真偽；但有網民指「看起來不像AI」、「現在判定可能還不準，再來大量的資料訓練下會更準」。



阿叔蜷縮坐在博愛座，1人霸佔2個位，赤腳放在座位上，繼而𢯎腳皮𢯎到出血，但照片被Threads判定為「AI資訊」。（Threads圖片）

圖片被判定屬「AI資訊」 網民咁睇

樓主在Threads上載照片，可見是捷運的雙人博愛座，有1名阿叔蜷縮赤腳霸佔2個位，更用手𢯎腳皮，甚至𢯎到出血，樓主形容「一早就見到這場景真是壞了心情，真想吐」。

阿叔蜷縮坐在博愛座，1人霸佔2個位，赤腳放在座位上，繼而𢯎腳皮𢯎到出血，但照片被Threads判定為「AI資訊」。（Threads圖片）

大量網民留言指「不行耶，超噁爛！這應該要按對講機請捷運清潔人員上來消毒吧！」、「噁！那個腳」、「可怕」。至於照片被Threads判定為「AI資訊」，有網民質疑樓主上載AI生成圖，但有人反指看似不像，有可能是系統出錯。

（Threads）