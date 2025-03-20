外遇的人都該下地獄！小三偷食人夫2年願認錯 　仍要向正宮賠咁多

有時道歉都未必會得到對方原諒！台灣1名人妻發現丈夫有小三，婚外情維持2年多，除了到小三住所性交還「車震」，於是向小三攤牌，小三認錯道歉表示「如果外遇過的人都該下地獄…我接受」，但人妻不接受小三道歉，繼而怒告對方，法官判處小三需賠償40萬新台幣（約10.2萬港元）。



人妻發現丈夫有小三，甚至車震，婚外情維持2年多。（示意圖/gettyimages）

小三︰如果外遇過的人都該下地獄…我接受

台媒於3月報道，案件在新北地院審理，陳姓人妻在庭上指出，和丈夫結婚21年，婚後育有1兒1女，2024年她發現丈夫原來早於2019年認識1名女子，雙方2022年起開始陷入不倫戀，丈夫在女方住所和新買的車上發生關係，每1至2周就會激戰1次，時間長達2年多。

陳女丈夫被揭破姦情後立即認錯，簽署和解書願意賠償，小三同向陳女認錯道歉，透過LINE寫上「錯了就是錯了…我沒資格多說什麼，也很有誠意跟你和解」、「我們認錯，如果外遇過的人都該下地獄…我接受」。

正宮不接受小三道歉，繼而怒告對方，法官判處賠償40萬新台幣（約10.2萬港元）。（示意圖/gettyimages）

正宮不接受道歉 法官判賠40萬新台幣

但陳女不接受道歉，並表示得知丈夫外遇後，精神近乎崩潰需要就醫，繼而向小三索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。

法官認為被告承認和陳女丈夫出軌，雖然曾表明願意賠償，但無力支付100萬新台幣（約25.5萬港元），考慮到被告的收入狀況，判處賠償40萬新台幣（約10.2萬港元）。

（綜合）