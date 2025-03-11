超載！婦人強登滿座小巴　港女被迫「共享」單人位　網民：黐X線

再有小巴超載！日前有港女搭乘小巴，當時車上經已滿座，有婦人獲司機提醒「睇吓有無位先上車」，不過對方「夾硬」登車，並強行坐下和樓主「共享」單人座位。儘管婦人多次向她表示「唔好意思」，但仍繼續「迫個patpat埋嚟」，她當時反應不及，只好不斷「縮入啲自己對腳」，慘被「迫埋一邊」。



許多網民批評該婦人離譜，不應強行坐下，又認為樓主應發聲，「咁都唔小X佢，會唔會太好人呀？ 」，又指小巴超載極危險，「應該叫司機唔好開車，趕佢坐下一部車」，若然不幸發生意外，更會影響全車乘客索償保險，「出事保險唔包」。



有港女搭乘小巴時，被迫和婦人「共享」單人座位。（threads影片截圖）

小巴滿座 婦人強行登車偕乘客「共享」單人座

「姨姨，聽講我呢個係單人座，係一個人坐」，樓主在threads上傳片段，可見她當時正搭乘小巴，坐於車廂左邊1個單人座位。不過1名頭戴鴨咀帽的婦人卻強行坐下，屁股坐在單人位的邊緣位置，樓主她雙腳慘被「迫埋一邊」。樓主形容，她全程車只好不斷「縮入啲自己對腳」以免碰到婦人，但對方卻誤以為她在讓位，「係咁迫個屎窟埋嚟」。

事主不滿：我無預計一個位要2個人坐

樓主指其實婦人上車前，「司機已經叫你睇吓有無位先上車」，不過對方未有理會，反而如片中所示，強行和她「共享」座位。最令她無奈的是，婦人有多次向她表示「唔好意思」，但另一邊廂仍繼續「迫個patpat埋嚟」，不禁質疑「你咁係想點」。樓主指車費不算貴，但認為大家繳付同樣車資，「我唔expect要一個位2個人坐」，盼對方下次上車前，應留意清楚車上是否仍有空位。

片段開首可見，樓主雙腳慘被「迫埋一邊」。（threads影片截圖）

頭戴Cap帽婦人強行和樓主「共享」座位。（threads影片截圖）

樓主指婦人多次向她表示抱歉，但仍繼續「迫個patpat埋嚟」。（threads影片截圖）

網民斥危險：出事保險唔包

片段引來許多網民質疑，認為樓主應發聲，「咁都唔小X佢，會唔會太好人呀？ 」、「大家都唔出聲，佢哋只會得寸進尺，風氣更差」，亦是妄顧全車乘客安全，「黐X線，好危險」、「應該叫司機唔好開車，趕佢坐下一部車」、「超載係犯法，出事保險唔包」。樓主解釋指，「我嗰吓真係load唔到要點做，如果佢真係跌咗落地，好似仲衰咁」。

婦人行為捱轟無品 網民建議這樣反擊

網民又狠批婦人行為無品，「畀咗錢無位咪等下一架囉，同個司機講返，唔係咁樣無位硬塞㗎嘛」、「等下班單聲畀咗錢好難咩」、「咁鬼厚面皮嘅」。另有網民揚言若遇到片中情況，定會反擊，、「畀着我就即刻翹腳坐叉開佢，話知佢坐地下」、「梗係唔縮，仲要擘大啲頂返住佢」、「轉個彎唔小心撞走佢」。

法例規定汽車載客人數，不得超過該車輛的登記文件所指明的數目。（示意圖／資料圖片）

小巴司機超載 最高可被罰款1萬及監禁6個月

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第53(3)條，在道路上的車輛的司機所運載的乘客，人數不得超過該車輛的登記文件所指明的數目，或不得超過根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》(第374E章)發出的超額載客許可證所許可的數目。任何人無合理辯解而違反條例即屬犯罪，首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬及監禁6個月。

乘客登上超載小巴 若有意外將影響索償

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄過去曾就汽車超載事件回覆《香港01》，他指公共交通工具均清楚列明載客人數，並按車輛載客量與保險公司訂立保單，超載車輛不屬保障範圍內。乘客如登上加裝額外座位的紅頂小巴，應即時舉報及下車，否則如同「知法犯法」及影響索償。羅少雄續指，如小巴因超速駕駛而發生意外，保險公司會賠償，惟乘客或因「參與事件 」，需承擔部份責任，「保險公司未必賠咁足」。

（threads＠_whching__）