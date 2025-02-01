小巴超載！內地客強行登車自製企位　乘客齊罵無果　司機開車捱轟

小巴是有固定數目座位的交通工具，一旦超載非但違法，而且危及行車安全。日前有港女搭乘小巴，當時司機已表明全車只剩5個座位，但有一批內地客卻強行登車，當中「有老有嫩」，其後有2名女子更因「無位坐」而立在通道中間位置。她見狀曾喝止眾人卻被無視，又形容對方「死都唔肯落車」，司機責罵無效，竟選擇開車，因而引來其他乘客不滿，紛紛指責「點解俾佢地咁」，又揚言會就事件報警。



帖文在多個社交群組瘋傳，不少人怒斥該批內地乘客不守規矩，而小巴司機責任更大，他妄顧全車乘客安危，「咁都開車，個小巴佬同家人們（內地客）有親？」、「個司機真係戇X唔係扮，俾人周到佢賺埋（都）唔夠罰」，亦有留言認為樓主應即時報警，「撞車有意外保險唔賠，應該即埸打999，叫司機停車」、「下次試吓影埋司機資料或車牌，同小巴公司反映」。



本港法例規定，車輛超載首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬元及監禁6個月。



樓主上載的相中可見全車滿座，有2名女子站立在通道中間位置。（threads圖片）

內地乘客懶理無位 強行登上小巴變超載

「小巴企位你見過未？」，該港女在threads帳號發帖，圖文並茂地形容「好癲」。她於1月31日（大年初三）在西九登上小巴，當時司機已表明只剩餘5個座位，不過一群內地人即使聽懂，仍不斷叫同行的小童和長者上車。

2女自製企位 站於通道中間位置

樓主見狀即時出聲喝止，並試圖截停眾人，可惜對方完全不理照衝上車，同車亦有不少港人乘客都紛紛開聲指責，不過該群內地人仍然懶理，「死都唔肯落車」。從樓主上傳的照片可見，全車經已滿座，有2名女子因「無位坐」，被迫站立在通道的中間位置。

有港女搭小巴時遇到內地乘客「明知無位」仍強行登車，結果有2人站在通道而超載，惟司機竟繼續開車。（示意圖／資料圖片）

司機責罵被無視 超載照開車捱轟

事發時小巴站有很多市民候車，而最令眾人愕然的是，司機雖然曾責罵涉事內地客，要求對方下車，但見對方不理會，無奈便選擇開車。有港人乘客當場質疑「點解俾佢地咁？」，揚言會記下司機車牌號碼再報警，而司機則未有被嚇怕。

樓主事後回想，「其實有咩事，我份保險咪賠少咗」，但當下擔心要求停車會影響趕時間的人，故分享事件稱「經一事蔡（長）一智」，指往後若遇同類事件，會有勇氣出言制止。

網民狠斥危險：小巴當大巴

許多網民紛紛批評涉事小巴司機和內地乘客，「點解可以厚面皮到咁」、「都講到明無位，仲上乜X」、「聞所未聞，小巴當大巴」、「咁樣成車都好危險」、「佢哋由細到大都無安全意識」、「咁都開車，個小巴佬同家人們有親？」、「個司機真係戇X唔係扮，俾人周到佢賺埋（都）唔夠罰」。

有人就覺得樓主當下應即時報警，「黐線咩，撞車有意外保險唔賠，應該即埸打999，叫司機停車」、「報定警，叫警察下個站等」、「樓主下次見到應該即刻1823，犯法㗎」、「下次試吓影埋司機資料或車牌，同小巴公司反應」。

法例規定汽車載客人數，不得超過該車輛的登記文件所指明的數目。(《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》劇照）

小巴司機超載 最高可被罰款1萬及監禁6個月

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第53(3)條，在道路上的車輛的司機所運載的乘客，人數不得超過該車輛的登記文件所指明的數目，或不得超過根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》(第374E章)發出的超額載客許可證所許可的數目。任何人無合理辯解而違反條例即屬犯罪，首次被定罪可被處以罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以罰款1萬及監禁6個月。

乘客登上超載小巴 若有意外將影響索償

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄過去曾就汽車超載事件回覆《香港01》，他指公共交通工具均清楚列明載客人數，並按車輛載客量與保險公司訂立保單，超載車輛不屬保障範圍內。乘客如登上加裝額外座位的紅頂小巴，應即時舉報及下車，否則如同「知法犯法」及影響索償。羅少雄續指，如小巴因超速駕駛而發生意外，保險公司會賠償，惟乘客或因「參與事件 」，需承擔部份責任，「保險公司未必賠咁足」。

（threads＠tszyincherry）