大快活大叔霸位疑食榴槤！遭職員請離場　網民轟自私　店方咁回應

香港不少餐廳都不容食客攜帶外來食物到店內食用，近日有網民就發現有男子自帶食物在連鎖快餐店進食，而他外帶的更是味道濃烈的榴槤。及後餐廳職員指「味道太大」，請男子收拾東西離開。有網民留言批評男子帶食物在到餐廳食用已是不對，而不顧其他食客感受吃榴槤的行為更是「黐X線」、「好自私」。



大快活回覆《香港01》查詢時表示，事發後集團沒有收到相關投訴，該集團不建議顧客於店內進食或飲用非店方出售的食品或飲品。



有人在大快活店內見到1名大叔自帶榴槤在店內進食。（Threads）

食客指職員要求食榴槤大叔離開

該名網民在社交平台Threads發帖，表示日前在大快活快餐店用餐，見到1名疑為內地男子在店內進食榴槤，其後被餐廳經理以味道濃烈為由請求他離開，「經理叫佢收埋離開，解釋因為味道太大，經理好專業」。

從照片可見，1名身穿制服的女店員站在黑衣男子後方，而男子站起身，正整理桌上榴槤。但他身前並未見餐廳的食物，只有1份包裝已被打開的榴槤，相信是男子從其他商店購買、已作開殼處理的果肉。另外，男子所用餐桌還有1名食客用餐，不知兩人是否相識；而男子附近餐桌也有其他食客，可見店內顧客相當多。

榴槤味道濃烈，有人甚是喜愛，亦有人避之唯恐不及。（資料圖片）

網民鬧大叔：黐X線

不少網民都批評大叔在餐廳進食榴槤不當，認為有濃烈味道的食物可能影響其他食客，「黐X線！唔係個個都接受嗰陣味」、「前世未食過榴槤，返屋企食都等唔到？」。

亦有網民覺得帶外來食物是問題所在，「所有食店都唔畀你帶外來食物㗎啦」、「重點非味道太大雖然都係事實，重點應該係外來食物」，另有人就分享類似經歷指「上次有個大陸男人帶咗盒燒味飯畀個女喺麥當勞食」。

大快活：不建議進食非本店食品

大快活表示沒有收到相關投訴，但強調非常重視每位顧客用餐體驗，致力營造舒適用餐環境，希望為每位顧客提供最貼心服務，一般而言，非該店的食品或飲品，不建議顧客於店內進食或飲用。

（Threads）