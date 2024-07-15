搭小巴食榴槤？男童稱肚餓母餵食榴槤　港男怒轟　母：小朋友肚餓

在公共交通工具上食榴槤？有港男在網上表示，有一次乘搭來回黃大仙和旺角的小巴，有男童在車上食完下午茶，仍然覺得肚餓，同行母親向他遞上榴槤，港男立即要求切勿進食榴槤，但母親反駁「小朋友肚餓呀，唔好意思」，港男斥責「肚餓大晒嘅」，母親強調「咪講咗唔好意思囉」。



多名網民批評「冷氣密閉空間食榴槤，司機冇鬧佢咩？」、「小巴都不准飲食」、「困住喺個密閉空間散發太大陣味，係有冇公德心嘅問題」，但網民留意到港男上載的圖片，未見任何榴槤，提醒切勿「跟車太貼」。



有港男指乘搭小巴時，見到1名母親容許兒子吃榴槤，勸止時被拒。示意圖，非當事人。

樓主在Threads發文表示，日前登上來往黃大仙與旺角的小巴，男童在車內食完下午茶，同行母親將餐盒連同膠袋掛在扶手抦上，然後取出榴槤給男童進食。

樓主立即向該名母親反映：「唔好食榴槤得唔得？」但母親稱：「小朋友肚餓呀，唔好意思。」然後繼續任由男童進食榴槤，樓主不滿表示「肚餓大晒嘅」，母親反駁「咪講咗唔好意思囉」。

榴槤散發的氣味，有些人極鍾愛，但有些人討厭到想作嘔。（資料圖片）

樓主的帖文上載了母子的照片，不滿有人只說「唔好意思」，沒有理會其他乘客感受，但圖中未見男童進食榴槤，只有一袋物件掛在扶手抦上。

樓主上載的照片未見男童進食榴槤，只有一袋物件掛在扶手抦上。有網民質疑「有圖無真相」，故不應盡信。（Threads圖片）

網民留言指「好心小朋友肚餓咪食完先上車，仲要喺車上食榴槤，真係面就人地畀，架就自己丟，小朋友唔係大晒，佢又唔係嬰兒會隨時肚餓嘅」、「自私」、「我會即時扮嘔，作狀嘔去佢嗰度」。不過有網民認為照片未能顯示男童進食榴槤，認為「有圖無真相」，未必盡信。

（Threads）