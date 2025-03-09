恐怖情人！失戀男爆前女友資料　懸賞「跟她睡過的人」　下場慘了

分手後變成恐怖情人，隨時惹上官非。台灣彰化1名男子不甘心「被分手」，為求復合，在網上爆出前女友和其家人的個人資料，懸賞「只要跟她有睡過的，紅包1萬新台幣（約2,500港元）」，其後不但上門大叫踢門，而且噴漆刑毀車輛。



事件終鬧上法庭，法官裁定被告干犯《個人資料保護法》及《恐嚇罪》，判處應執行有期徒刑8個月，但可以易科罰金24萬新台幣（約6.13萬港元）。



被告為求復合，多次騷擾前女友。示意圖。（《無用的謊言》電視劇照）

上載前女友個人資料 噴漆刑毀車輛

台媒於今年3月報道，案件在彰化地方法院審理，廖姓男被告和女友於2023年4月分手，而他為了復合，在facebook各個群組匿名上載女方個人資料，包括姓名、私生活照片和住址，連女方家人都不放過。廖男更寫上不實指控，例如「只要有跟她睡過的，私訊，紅包1萬新台幣（約2,500港元）」，嚴重侵害女方隱私權及名譽權。

另外，廖男在受害人住所及車輛塗寫「騙我的要還」、「騙我感情」、「詐我錢財」等字句，除此之外，更密集式傳送LINE訊息和多次致電，內容具有性暗示及恐嚇意味，包括要開槍打死對方、將槍和子彈放在女方住所附近樹林，甚至出現在受害人住所門口大叫踢門。

女受害人的日常生活和心理狀況受到嚴重影響，因而報警。（《無用的謊言》電視劇照）

被告承認部份罪行 法官判囚8個月

女受害人的日常生活和心理狀況受到嚴重影響，因而報警。控方認為構成恐嚇危害安全和跟蹤騷擾相關罪名，但廖男只是承認部份罪行，聲稱在網上發文只是陳述事實，並非有意洩漏女方的個人資料，同時聲稱只是討債，無心騷擾或恐嚇。

但法官根據所有證據，裁定被告干犯《個人資料保護法》及《恐嚇罪》，應執行有期徒刑8個月，易科罰金24萬新台幣（約6.13萬港元）。

（綜合）