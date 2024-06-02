你要好好保護自己呀！遇恐怖情人跟蹤狂點算？五招確保人身安全

Netflix近期討論度居高不下的英國影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer），故事內容講述一位在酒吧工作的男性，遭到女性客人近乎癡狂地跟蹤及騷擾的故事。這部片的劇情癲狂到令人不忍直視，荒謬的程度讓人深信這部片僅是「杜撰」。



但現實往往比小說及戲劇更加荒誕，《馴鹿寶貝》從頭至尾皆由真人真事改編，男主角甚至就是現實生活中那個被跟騷的「本人」，讓人不禁打趣地說，這部劇根本是他「本色出演」。許多觀眾在看完本劇後非常氣憤，除了對精神狀況異常的跟蹤狂「瑪莎」感到義憤填膺外，對男主角「唐尼」的不作為更是憤怒至極，認為他氾濫的同情心根本是助紂為虐。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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遇見跟蹤狂自保方法01：切忌展露過度的親切和藹

影集《馴鹿寶貝》中，因男主角一杯免費飲料的善意，讓女主角從感恩之情轉變為近乎瘋狂的愛戀及病態占有欲。在面對這種「異常執著」的對象時，切忌展露過度的親切與和藹，並應避免給予過多笑容及回應，來避免產更多不必要的誤會。

遇見跟蹤狂自保方法02：尋求警察機關及親友協助

在遇到跟蹤狂或是偏執的恐怖情人時，請千萬不要遲疑，應立即尋求警察機關與親友協助。當對方出現跟蹤尾隨、通訊騷擾、盯梢，以及任何令人感到不適的行為時，請不要輕忽其危險性及嚴重性，更不要因為「心軟」而不作為，否則就會像劇中的男主角一樣，將自己與身邊的人置於「不定時炸彈」的危險之中。

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遇見跟蹤狂自保方法03：蒐集對方跟蹤騷擾的證據

若不幸遇到跟蹤狂或恐怖情人，應避免再與對方有任何正面接觸及衝突，並在必要時請身旁親友協助蒐證，記錄下被跟蹤騷擾的過程，例如：認識經過、騷擾起訖時間、地點、對方特徵、經常出沒的地點等，也不要忘記將所有的騷擾訊息截圖、錄音，以便警方能給予最完善、最有效率的協助及處理。

遇見跟蹤狂自保方法04：改變日常生活作息及路線

遇到跟蹤騷擾的行為時，除了以上所述的幾點必須遵行外，也請盡可能地改變自己的日常生活習性及通行路線。舉例像是：若你平時是走A路徑上班，請以後改走B路徑；若你本來是搭乘捷運，請改搭公車或計程車。總之，就是竭盡所能地避免讓對方掌握行蹤，藉由變換交通工具或行徑路線，甚至是請親友陪同接送，都可適度避免跟蹤狂或恐怖情人的危險行徑加劇到不可收拾的地步。

遇見跟蹤狂自保方法05：暫時停用社群媒體一陣子

最後，為了要讓行蹤保持神秘，請暫停使用所有社群媒體一陣子的時間，亦不要進行「打卡」、發限時動態、發文等網路社交行為，此舉只會讓跟騷的對象掌握你更多可能的行蹤與作息，讓自己再次掉入危險的境地中。

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