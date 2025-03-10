新蒲崗男童衝馬路！回頭望下秒這樣做　司機收慢　網民：家長呢？

駕駛時記得留意四周環境，即隨時應付突發事件！網上流傳1條「車cam」影片，顯示有私家車在新蒲崗1條內街直路駕駛時，突然有1名男童從左邊車輛之間衝出馬路，私家立即收慢，而男童回望見狀，即繼續奔跑到對面行人路。車cam司機在帖文表示「橫街窄巷真係唔可以揸得快，小朋友隨時衝出嚟」。



網民看片後留言直指情況危險，又質問「家長去咗邊？明知係馬路由得細路亂咁走」、「最慘有事就係司機問題，亂跑出嚟都一樣」。



私家車沿新蒲崗崇齡街轉入錦榮街，向衍慶街方向行駛。（Threads影片截圖）

1名男童就從2輛停泊路邊的車輛之間「攝車罅」衝出馬路，而且一度回望。（Threads影片截圖）

男童從路邊車之間衝出馬路

現場是新蒲崗錦榮街往可立中學方向，「車cam」影片見到私家車沿新蒲崗崇齡街轉入錦榮街，向着衍慶街方向行駛。現場左右兩邊馬路都泊滿車輛。裝有車cam的私家車駛近衍慶街時，左邊車輛之間留有約1個車位的空間，1名男童就從該截空間衝出馬路，私家車立即減慢避免撞及男童。車cam見到男童曾回望，見到私家車減速，即繼續急跑前往對面行人路，私家車繼續行駛，事件中無人受傷。

私家車繼續行駛。（Threads影片截圖）

網民︰點解可以完全冇家長睇住？

樓主將影片上載至Threads，慨嘆「橫街窄巷真係唔可以揸得快，小朋友隨時衝出嚟」，許多網民留言指「家長教育問題」、「勁驚險！點解可以完全冇家長睇住？」、「咪算好， 起碼有1秒畀你反應」。

（Threads）