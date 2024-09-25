女子疑顧追巴士衝馬路險捱撞！司機急煞嚇到爆粗：追車都要睇車㗎

就算再趕時間，都不應衝出馬路！有相信是巴士司機的網民日前於駕駛群組上傳長26秒的車cam片，顯示他當時正駕駛巴士駛離總站，駛至一過路處時，有女子突然衝出馬路，以極快速腳步衝往另一巴士方向，幸好他及時煞停。他事後貼出片段，提醒市民「生命無Take 2」，又奉勸「追車還追車，都要睇車㗎」。



有網民批評女子罔顧自身安全和危害路上駕駛者，「最X憎啲亂X咁衝馬路嘅人！」、「累X死司機」，但有留言指樓主車速屬偏快，「你自己小心啲揸慢啲好過啦，你撞埋去都係你錯㗎咋」。



有女子疑為追巴士突然衝出馬路，險些被駛至巴士撞倒。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該巴士司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，呼籲網民「追車還追車，都要睇車㗎，有咩仲（重）要得過條命仔，生命無Take 2，你仲要打斜跑埋嚟，車速快小小就係咁先」。

女子疑追巴士衝出馬路險被撞

片中所示，現場為彩虹巴士總站，樓主當時駕駛巴士準備駛離總站，駛近過路處時突然有名女子跑出馬路，並衝往另一巴士方向，猜測她正「追巴士」。樓主即時響咹，隨後傳出女士尖叫聲，幸好他及時煞停，但他不禁被嚇到爆粗，怒斥「X你老X，真係黐線」，隨後便往迴旋處方向駛走。

片段曝光後，有網民批評女子衝出馬路行為累己累人，「嚇死人」、「巴士站真係十面埋伏」、「最X憎啲亂X咁衝馬路嘅人！」、「累X死司機」、「出事咪話司機唔留意環境」、「我都試過，快多1秒都車死個人，呢啲係無得避」、「成日見啲人用生命去追車，趕唔到咪坐下架囉，又唔係尾班車」。

不過亦有人質疑片主仍在巴士總站範圍內，車速稍微偏快，「慢鏡都覺得你揸得快呀！」、「你自己小心啲揸慢啲好過啦，你撞埋去都係你錯㗎咋，唔好賴人」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）