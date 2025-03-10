又一城食肆福州炒飯+可樂埋單$230！天價可樂惹關注　食客這樣說

本港物價高企，出外用膳至少過百元。網上近日瘋傳2張照片，顯示有港男前往九龍塘又一城用膳，福州炒飯售價高達172元，1支可樂則索價30元，連同茶錢和加一服務費，總數229.9元，港男上載收據和食物照片。



許多網民笑言「福州炒飯？改1個字貴好多」、「尋日食咗個差唔多料嘅福州燴飯先55蚊」、「又一城差不多啦」，但亦人指「有瑤柱絲、冬菇、蝦仁、菜芯粒都OK，係嗰價錢就偏貴」，又關注可樂要30元。有網民笑問是否值回票價，港男笑言「值值哋」，「佢個炒飯底係有水準嘅」。



樓主獨自前往九龍塘又一城1間食肆用膳，福州炒飯售價172元。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

福州炒飯售$172 可樂$30

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載收據和食物照片，可見3月7日晚上近9時，他獨自前往九龍塘又一城1間食肆用膳，茶位7元，福州炒飯則是172元，1支可樂售價30元，連同加一服務費，總數229.9元。

1支可樂售價30元。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民熱議 樓主︰炒飯底係有水準

樓主笑言「夠膽去到呢個價錢，梗要叫嚟試吓啦！」，大量網民留言指「食其他福建炒飯55蚊，你170蚊多少少瑤柱絲」、「我噚日食咗個差唔多料嘅福州燴飯先55蚊」、「有瑤柱絲，冬菇，蝦仁，菜芯粒。都OK，係嗰價錢就偏貴。最Ｘ街係加一收費！」，但又指「喺得又一城食，價錢梗係要貴3分1啦」、「「行得入去食就知道貴，食得起咪得，最緊要自己喜歡」。

不少網民驚訝可樂的價錢，「「可樂都夠膽收$30，要一滴一滴試清楚」、「可樂係咪唔同啲？」、「30蚊汽水有無覺得好飲咗」。樓主則回應指「值值哋」，「個炒飯底係有水準嘅」、「其實仲有2隻帶子喺入面」。

根據資料，部份華語地區的確有福州炒飯，用料煮法和福建炒飯大同小異。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）