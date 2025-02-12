天價白飯？茶餐廳1碗白飯$22　內地男呻貴　網民看地點：算很便宜

【香港旅遊】白飯每碗售價多少錢才算合理？有內地男於小紅書發相發文，指他日前到香港1間港式茶餐廳用膳，沒想到1碗白飯要價18元，連「加二（20%）服務費」3.6元，即1碗白飯需付近22元，大呻「有史以來吃過的最貴的1碗白米飯」。



帖文引來熱議，不過網民知悉茶餐廳地點後，反指近22元1碗白飯算是「便宜」，「食飯不知米貴」、「吃多幾次就習慣啦！」。也有網民認為茶餐廳「明碼實價，你情我願」，嫌貴可以不吃。



有內地男到香港1間港式茶餐廳食飯，沒想到1碗白飯要價18元，連「加二（20%）服務費」3.6元需付近22元，大呻「有史以來吃過的最貴的1碗白米飯」。（小紅書圖片）

港式茶餐廳1碗白飯需付近22元 內地男呻貴

該名內地男於農曆新年假期期間來港旅遊，於1月30日（年初二）光顧1間位於山頂的港式茶餐廳，卻被白飯每碗18元的價錢嚇到，而且連同20%服務費3.6元，相等於1碗白飯要付近22元，直呼昂貴，「有史以來吃過的最貴的1碗白米飯18 + 3.6港幣」。

從樓主上載的賬單見到，他們一行2人光顧1間位於山頂的港式茶餐廳，叫了30元蠔油時菜、88元冬菇酸菜紅燒肉飯、78元西西旺燴牛肉飯、8元紅豆冰、40元3隻雞中翼，以及18元1碗金鳳白飯，埋單262元，連同「加二」服務費，總計314元。

樓主叫了1碗「金鳳白飯」，售價18元，另需加20%服務費，即近22元。（小紅書圖片）

樓主叫了1碗「金鳳白飯」，售價18元，另需加20%服務費，即近22元。（小紅書圖片）

網民看茶餐廳地點：算便宜

然而網民看過賬單及茶餐廳地點後，認為近22元1碗白飯算是「便宜」，「山頂這個價錢是便宜」、「山頂呀大哥！」、「港島太平山頂是頂級的『亞洲豪宅及旅遊景區』，哪有不貴的道理」、「山頂肯定貴的，跟酒店、樂園裏的餐廳一樣」、「我昨天吃米飯38（元）」、「哈哈，吃多幾次就習慣啦！」。

網民看過賬單及茶餐廳地點後，認為近22元1碗白飯算是「便宜」。（小紅書）

茶餐廳明碼實價獲撐沒問題

也有網民指出米價高昂，且茶餐廳明碼實價，沒有問題，「18元1碗金鳳飯，不貴，超市買8斤金鳳都100元以上」、「食飯不知米貴」、「明碼實價，你情我願」。