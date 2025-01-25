天價炒麵？觀塘街邊檔炒麵賣$70份　網民震驚：貧窮限制我想像

香港物價高，但卻總會出現貴到嚇一跳的時候。近日有網民晚上途經觀塘，打算在街邊車仔檔買盒炒麵「醫肚」，卻在聽到每份售價70元後嚇到。炒麵看起來似乎沒什麼配料，且樓主更指味道「唔好食」。帖文隨即引起網民熱議，不少網民都認為炒麵太貴，「$70？！我坐餐廳食好過啦」、「70蚊酒樓價錢，車仔檔會唔會太進取啦？」、「香港啲嘢貴到好恐怖囉」。



有網民晚上途經觀塘，發現某街邊車仔檔賣的炒麵售價為每份70元。（Facebook）

該名網民在社交平台Facebook發帖，指日前放工經過觀塘，見到某街邊小炒檔在營業，便打算買盒炒麵，卻被售價嚇一跳，「一個炒麵盛惠70元」，他更笑言「貧窮限制我想像」。從照片可見，檔口只是簡單木車，似乎專賣炒麵，但就不見有標明售價。炒麵圍着鑊邊放了一大圈，而大鐵鑊內尚有不少配菜，不過似乎也只是蔥、韭之類配料。

有網民留言表示「嘩，真係好貴」，而樓主就回應「係啊，仲要唔好食」。還有網民指買過該檔炒麵，卻覺得「又油又無料」、「唔會再食」。

樓主笑言「貧窮限制我想像」。（Facebook）

網民批：離地

另外，不少網民都認為炒麵售價太高，「$70？！我坐餐廳食好過啦」、「17蚊就差唔多，$70收檔啦」、「70蚊酒樓價錢，車仔檔會唔會太進取啦？」、「買嗰個都onX，聽到呢啲價錢就走啦」。亦有人指「阿叔加價離晒地」、「香港啲嘢貴到好恐怖囉」、「就算夜晚開檔凌晨開檔都係50蚊以內佢開賣成$70」。

（Facebook）