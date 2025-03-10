返工要大便！打工仔︰做薪水小偷感羞恥　網民笑︰最喜歡帶薪拉屎

人類不是機械人，任何時候都可能出現便急，上班期間都要解決大小二便。台灣1名打工仔在網上表示，最近上班時都會肚痛，特別是喝完咖啡後，就需要前往公司洗手間大便，「但又覺得大便被發現格外羞恥，只好偷偷拎着衛生紙去廁所」。樓主稱有1次更遇到總經理正在小便，他立即進入廁格，但想到自己是「薪水小偷」，更覺得羞恥。



許多網民笑言常在公司大便，「不知道為什麼在公司消化總是特別好」、「最喜歡帶薪拉屎了，早上8時喝了咖啡，腸胃就會蠕動忍不住」、「正常生理習慣都會吧，但是報備就免了」。



台灣1名打工仔在網上表示，最近上班時都會肚痛，特別是喝完咖啡後，就需要前往公司洗手間大便。（示意圖/gettyimages）

樓主返工大便 撞正總經理幸無被發現

樓主在「Dcard討論區」發文表示，不知為何「大便生理時鐘變成上班時間」，喝完咖啡後更加忍不住，但覺得在公司內大便特別羞恥，加上想用私家廁紙，所以「只好偷偷拎着衛生紙去廁所」。而上次想去大便時，剛巧遇到總經理正在小便，慶幸對方沒有回頭，樓主立即進入廁格解決，「雖然可以當薪水小偷，但這反而更讓人覺得羞恥了」。

樓主認為「雖然可以當薪水小偷，但這反而更讓人覺得羞恥了」。（示意圖/gettyimages）

網民︰正常生理反應也不需要害羞

樓主在帖文詢問大家會否上班期間大便，大量網民笑言「上班不大便，社畜之恥」、「每天早上10時超準時，而且認公司馬桶，放假就便秘，在公司上的便便都超美」、「我每天都在公司大便」、「正常生理反應也不需要害羞啊，公司又不可能禁止員工拉屎」。

（Dcard討論區）