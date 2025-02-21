不是每個人都要日日大便！突變一天三次成警號　呈現一顏色恐患病

只要觀察便便的型態，就可看出身體的警訊！有醫生表示，除了糞便外觀，排便規律變了，如一天一次大便變成一天三次，可能就是身體出了狀況，若是便便呈現紅色，也可能是疾病的風險。



有醫生表示，如一天一次大便變成一天三次，可能就是身體出了狀況。（Photo-AC）

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據外媒《今日印度》（India Today）報導，由於感到噁心等種種原因，人們對於糞便顏色、排便規律等話題談論偏少，但事實上，糞便是檢驗身體健康的重要指標之一，對此，印度德里（Delhi）CK Birla醫院的胃腸科顧問金達爾（Vikas Jindal）表示，健康的糞便通常是棕色、光滑、呈現長條狀，以及軟硬適中、容易排出，若外觀有異常，建議從各方面深入觀察，例如糞便呈現紅色，可能象徵無關緊要的小事，如吃了有紅色素的食物；但也可能代表健康問題，如下消化道出血、大腸癌。

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此外，德里富通醫院（Fortis Hospital）腸胃科主任卡納（Sanjay Khanna）補充，排便規律也值得天天觀察，模式的一致性比頻率更重要，無論是每天大便、隔一天才大便，規律性都是關鍵，他點出，不是每個人都需要天天排便，正常的排便頻率可以是每天三次到每週三次，但若觀察到排便頻率、濃稠度或顏色持續變化，可能就需要就醫。

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