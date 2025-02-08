疑內地男躲港大對出草叢大便！無洗手與女子擁抱　港男拍「罪證」

雖然人有三急，但在公眾地方隨處便溺，既會影響市容和公共衛生，更是違法行為。最近有港男在網上發文及分享照片，稱早前目擊有內地人疑在香港大學附近行人路旁的草叢大便，照片顯示1名身穿灰色上衣的男子於草叢內拉起褲子，旁邊則有其他同行的人拖着行李篋等候，他大便後更和同行女子擁抱，照片拍到其位置應為某西半山豪宅屋苑對出位置的草叢。



有網民留言質疑樓主「看圖作文」，但樓主後來在留言區上傳影片，親身再到草叢內拍下「證據」，並在文中大嘆「都2025年啦，仲有大陸人喺草叢度屙屎黐X線」。據據香港法例，任何人士公眾看得見的地方大小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元。



1名男子在網上發文及分享照片，稱早前目擊有內地人在行人路旁的草叢大便。（Threads圖片）

樓主稱目擊內地人草叢內大便

樓主在Threads上傳照片，並指早前目擊內地人在行人路旁的草叢內直接大便，不禁大嘆「都2025年啦，仲有大陸人喺草叢度屙屎黐X線，屙完冇力？做咩仲要攬埋一舊」，該處應為香港大學附近的草叢。據照片顯示，1名身穿灰色上衣的男子站在草叢內，正在拉起褲子，另有2名同行者在行人路上等候，他們3人帶着一行李篋。

另一照片拍攝角度較廣闊，則看到相關男子疑在「完事」後疑身體乏力，直接摟抱同行女子，他們的位置應為西半山半某豪宅屋苑對出位置，後方路牌分別寫上薄扶林道91號及香港賽馬會第一舍堂村。

男子疑大便後和同行女子相擁，後方路牌分別寫上香港大學、薄扶林道91號及香港賽馬會第一舍堂村。（Threads圖片）

遭網民質疑後重返現場影「證據」

帖文引來大批網民討論，有人質疑樓主「看圖作文」，認為單憑2張相片，不但無法證明相關男子是內地人，也無法判斷當下他是否在大便，「張相證明唔到啲乜嘢」、「你確定佢係大陸人？其實香港人都可以咁黐線，所以佢係咩人都唔重要了」。

有網民質疑樓主「看圖作文」，認為單憑2張相片，無法證明男子在大便，樓主後來在留言區上傳影片，顯示他重返該草叢，並拍下「證據」，清楚看到有排泄物在泥土上。（Threads影片截圖）

樓主後來在留言區上傳影片，顯示他重返該草叢，並拍下「證據」，清楚看到有排泄物在泥土上。（Threads影片截圖）

也有人怒斥相中男子舉動太誇張，「我隻狗狗急屎都識去廁所屙」、「話說屙完攬埋係咩玩法？」、「隔籬有公共浴室及公廁」、「草叢唔係啲乜，鬧市區嘅唐樓都有」、「算啦，我最近見到嗰啲，係就咁喺人哋舖頭門口屙」。

不過，也有網民指涉事男子可能已經忍無可忍，「其實算好，起碼去隱蔽嘅草叢搞掂，可能真係忍唔住，我成日都見到好多男人去後巷小解，大家都可能唔到洗手間，又趕唔切先至咁做，唔喺大街做都算係咁」。

樓主後來在留言區上傳影片，顯示他重返該草叢，並拍下「證據」，清楚看到有排泄物在泥土上。

據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款1萬元。