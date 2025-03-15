男男約炮突脫套！受害人痛哭：騙我有XXcm、謊話連篇　法官這樣判

不少人約炮都會事前說明要做足安全措施，防止感染性病。台灣1名男同志透過交友程式和1名陌生男約炮，雙方同意過程需戴上安全套，豈料對方趁改變體位時拔套，繼而不理會受害人意願，自己瘋狂猛衝。受害人擔心染病而罹患焦慮症，甚至向朋友哭訴「覺得他謊話連篇耶！一開始騙我有15公分（厘米）」，事後報警求助。法官裁定男被告「強制性交」罪名成立，判處入獄3年10個月。



被告趁改變體位時拔套，繼而不理會受害人意願，自己瘋狂猛衝，受害人擔心染病而罹患焦慮症。（示意圖/gettyimages）

男被告曾有前科 案發時約炮偷偷除套

台媒於今年3月報道，男被告曾經干犯「對未滿14歲之男子為性交」的罪名，服刑完畢後從事餐飲服務行業，2024年4月透過交友程式「Grindr」認識受害男子，2人相約翌日凌晨零時許，在受害人位於台北市北投區住所約炮，雙方說好要戴上安全套才發生關係。

男被告戴上事主準備好的安全套，其間趁受害人改為背向自己時，突然脫掉安全套，受害人察覺有異，當場反映如果沒有戴套就不想再繼續，但被告無視對方顧慮，繼續強制性交。

被告趁受害人背向自己時，突然脫掉安全套，繼續強制性交。（示意圖/gettyimages）

受害人︰一開始騙我有15公分，後來偷拔套

受害人事後擔心自己染病，立即前往醫院接受檢查，服用預防愛滋病的抗病毒藥物，而且報警和立刻向親友哭訴抱怨事件，甚至指出「我覺得他謊話連篇耶！一開始騙我有15公分（厘米），後來偷拔套」、「我覺得很生氣耶，覺得這個人好壞，害我平白無故要經歷這些」。

案件在士林地院審理，被告在庭上否認強制性交，辯稱過程中下體軟掉，安全套繼而滑落，「之後就沒有再做」，但受害人極力指控遭被告性侵，事後質問過被告，但對方聲稱自己無病，自己經診斷後患有廣泛性焦慮症，每周有2次左右情緒突然低落、焦慮、難過和想哭。

法官判處有期徒刑3年10個月。（示意圖/gettyimages）

法官判囚3年10個月

法官翻閱證據，認為被告明知受害人明確拒絕非安全性行為，但仍然為了滿足一己私慾，不尊重他人的身體自主權及性自主決定權，造成原告身心受創，考慮到雙方未達成和解，裁定「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑3年10個月，全案仍可上訴。

（綜合）