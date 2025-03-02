囚犯1天3次性侵獄友強迫口交　稱「不配合無法休息」　他崩潰求救

台灣發生監獄囚犯性侵獄友事件！台中1名莫吳姓囚犯見獄友膽小，威脅對方「若不配合，就要讓你無法好好休息」，迫獄友握住其下體手淫，更1天內3度猥褻、強迫口交性侵3次。受害人崩潰求助，獄警翻查閉路電視片段立即立案。經審判後，法院判惡男強制猥褻、強制性交等罪罪成，判處4年6月有期徒刑。



受害人被威脅「若不配合，就要讓你無法好好休息」，1天內被性侵3次。（示意圖/Unsplash）

1天內性侵獄友3次

綜合台媒報道，吳姓男子與受害人於2023年4月由不同監獄調遷至台中監獄當同房。案發當日，吳男迫獄友為他手淫，對方多次表示不願意，但被吳男威脅稱「若不配合，就要讓你無法好好休息」。

同日下午1時多，吳男再威脅受害人，指「若不配合，就要讓你不好過」，變本加厲命令受害人幫他口交，不顧對方拒絕，強壓他頭部配合。到了同日晚上7時多，吳男重施故技並再度猥褻受害人，對方1天被侵犯3次，忍無可忍下立即向獄方反映。

監獄管理員也證稱，男子有明確跟他說「被欺負」，對吳男身形感恐懼。（示意圖/GettyImages)

對被告身形感恐懼 配合其行為

案件審理期間，吳男辯稱雙方合意性交，沒有出言恐嚇。受害人則表示，吳男作兇惡威嚇，他擔心被施暴，雖然非常不願意仍遭吳抓手摸生殖器，覺得很惡心。

監獄管理員也證稱，受害人生性膽小，沒法完整表達事件，但有明確說「被欺負」，又稱對吳男身形感恐懼，所以配合相關行為。他感覺到受害人案發後「好像心裏有事」，不太敢跟人講話，心情亦變得低落。

強制猥褻罪、強制性交罪罪成

法院翻看閉路電視畫面發現，吳男不顧受害人多次收手、抗拒，仍拉他手摸自己的生殖器，也確實有強壓對方頭部強逼口交，故不採信吳男辯詞。

台中地院審理時認為，吳男為逞一己私慾，無視受害人意願對其強制猥褻及強制性交，造成對方身體及心理傷害，加上吳男否認犯行，雙方未和解，吳男被判1項強制猥褻罪、2項強制性交罪罪成，判處4年6月有期徒刑，全案可上訴。

（綜合）