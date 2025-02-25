將軍澳活春宮？中學生情侶海濱激戰　1動作震撼網民：打羽毛球啦

【不雅影片】情侶情到濃時也要注意場合！本港網絡瘋傳1段影片，拍攝地點疑似將軍澳海濱公園，有1對中學生情侶在海邊亂石堆上就地纏綿親熱，其中女方壓在男方身上激吻，男方的手則放在女方下體位置，疑似正在撫摸。其間有路人經過2人身邊，男方隨即警戒地查看情況，女方則未有特別反應。



影片引來網民熱議，有人笑言，「又可以證實到土地資源太短缺了」、「救緊命人工呼吸啫」、「打羽毛球啦」；也有不少網民批評2人行為離譜，「世風日下」、「毀三觀」、「咩學校㗎黐線」。



本港網絡瘋傳1段影片，疑似將軍澳海濱公園，有1對中學生情侶在海邊亂石上就地纏綿親熱。（threads影片截圖）

中學生情侶當眾親熱

有港女2月24日（星期一）於社交平台threads發布該段「中學生情侶海邊亂石親熱」影片，留言「乜日光日白搞啲咁嘅嘢阿」。

影片長5秒，見到當時正值白天，該對穿體育校服的中學生情侶，在海邊亂石堆之上就地纏綿親熱，當中女方趴在男方身上激吻，男方的手則放在女方下體位置，疑似正在撫摸女方私處。

這對穿上體育校服的中學生情侶，在海邊亂石堆之上就地纏綿親熱。（threads影片截圖）

這對穿上體育校服的中學生情侶，在海邊亂石堆之上就地纏綿親熱，其間有人近距離行經。（threads影片截圖）

該對情侶親熱期間，四周有不少人在跑步或遊玩，當有人近距離經過身邊時，男方即時警戒地查看情況，女方則未有特別反應，繼續依偎在一起。

當有人經過身邊，男方即時警戒地查看情況。（threads影片截圖）

網民笑：土地資源太短缺

網民看過影片都表示震驚，有人認出拍攝地點疑是將軍澳海濱公園，笑言「又可以證實到土地資源太短缺了」、「救緊命人工呼吸啫」、「成個過程係女仔行行下突然低血糖暈低，喺面落地之際個男仔即刻攝係地下做人肉軟墊保護佢，唔係大家諗緊嗰啲嘢」、「我都可以做證，我係嗰日喺個低血糖女仔上面飛過嘅小鳥，個男仔反應真係好快！如果唔係個低血糖女仔一定會仆直」、「人哋都玩到落海邊，無諗過會有人落去跑步㗎嘛」、「真係慘，已經匿埋到喺呢啲位，畀啲空間年輕人啦！」。

有不少網民則炮轟2人行為離譜，「世風日下」、「毀三觀」、「咁揚嘅咩，搵嗰隱蔽嘅嘅地方都唔肯咁扯火」、「咩學校㗎黐線」。

網民看過影片都表示震驚，對事件議論紛紛。（threads影片截圖）

公眾地方猥褻可罰款及監禁 發布者或犯法

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。