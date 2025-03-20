港男大讚太古廣場廁所國際級　設計獨特、乾淨無味　網民卻不認同

在街外人有三急，難免要使用公眾廁所，一個廁所是否乾淨企理，大大影響街客對商場的觀感。有港男近日發文大讚金鐘太古廣場廁所設計獨特、乾淨清潔、無異味污漬，引來網民熱議，有網民認同「又大又闊，豪華級」，更稱「公司廁所都唔去，特登落嚟屙」。不過就有網民指出近年來保養較差，至質素下跌，「好臭，保養太差，尿味嚴重，睇相OK，入去想走」、「依家已經好殘」。



有港男近日發文大讚金鐘太古廣場廁所設計獨特、乾淨清潔、無異味污漬。（「連登討論區」圖片）

港男：太古廣場廁所國際級

太古廣場廁所由著名英國設計師Thomas Heatherwick主理，獨特的波浪型木紋設計，提升了廁所的格調，更成為金鐘知名廁所。有港男近日於連登討論區以「太古廣場個廁所真係國際級」為題發文，大讚「設計好，波紋形門設計夠獨特，廁紙放底諗得周到，最重要夠乾淨清潔，冇異味污漬」，令他每次經過太古廣場都忍不住去如廁。

太古廣場廁所由著名英國設計師Thomas Heatherwick設計。（「連登討論區」圖片）

港男指出，太古廣場廁所「最重要夠乾淨清潔，冇異味污漬」。（「連登討論區」圖片）

網民：廁格勁大 VS 抽風差好臭

帖文引來網民熱議，有人十分滿意廁格內空間充足，「啲廁格仲要勁大，個馬桶顯得好細」、「夠大已經好好」，又讚揚環境乾淨，「好想畀tips啲清潔姐姐」。

不過，有網民批評廁所通風差、地面有積水，經常傳出異味，「靚係靚，但係抽風差到爆，成日都臭到痴線」、「呢個廁所臭X到癲，地下成地都係水，戇X先去呢個」、「馬桶個sensor成日壞，屙緊走嚟沖水」。

港男指出，太古廣場廁所「廁紙放底諗得周到」。（「連登討論區」圖片）

港男指出，「太古廣場個廁所真係國際級」。（「連登討論區」圖片）

網民：廁所最緊要無味乾淨

有網民認為廁所最重要不是設計，而是乾淨無異味，「廁所最緊要無味乾淨，唔係要世界級」、「咩廁所都好，最緊要有人成日清理」、「香港啲廁所冇一地尿已經感恩」，有網民則要求設置免治馬桶，「係爭個廁所可以洗埋patpat，美中不足」。