3大媽突入男廁半分鐘偷笑離開！如廁大叔爆粗鬧：X你老X無規無矩

男女有別，就算人有三急，女性也不能亂入男廁。有港男在新蒲崗仁愛街遊樂場男廁外，拍到有3位大媽在男廁外張望徘徊，猶豫了一會，3人決定一同走進男廁。不足半分鐘有2名男士從男廁步出，其中1人邊行邊爆粗大罵：「X你老X，無規無矩，離晒譜！」，這些大媽亦隨即先後掩面笑着急步離開男廁，影片在此完結。



不少網民看到影片也大表感訝異，紛紛嘲笑「太急呀？」、「入去觀鳥啫！」、「大媽有急切...性嘅...需要」、「女廁應該喺另一邊喎，嚇到大叔X都縮埋」。



3名大媽在新蒲崗仁愛街遊樂場的男廁外，笑着在門外張望廁內情況。（影片截圖）

3名大媽在男廁外張望後，決定一同闖入男廁。（影片截圖）

3名大媽在男廁外張望後，決定一同闖入男廁。（影片截圖）

有1名男士尾隨大媽，正打算進入男廁。（影片截圖）

3大媽突闖入仁愛街遊樂場男廁

有港男在Facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」上發片，題為「大媽響應政府在新蒲崗進行深度遊」。從影片可見，有3名身穿羽絨外套的大媽，在新蒲崗仁愛街遊樂場的男廁外，笑着張望入內，猶豫了一會，3人便決定一同闖入男廁，而大媽背後正有另1名大叔正打算進入男廁。

不足半分鐘偷笑離開

3名大媽進入男廁不足半分鐘，有2名大叔如廁完畢走出來，其中1名大叔邊行出廁所，邊爆粗大鬧：「X你老X，無規無矩，離晒譜！」，而另1位走出來的大叔亦口中念念有詞，看了看緊隨他出來的其中2名大媽，而2名大媽則偷笑掩面急步走出來，最後1名大媽亦在門口正在出來，影片到此結束。

大叔出來邊行邊爆粗大鬧大媽亂入男廁，「X你老X！無規無矩離晒譜」。（影片截圖）

如廁完畢的大叔也念念有詞地離開。（影片截圖）

大媽不足半分鐘偷笑掩面走出男廁。（影片截圖）

大媽不足半分鐘偷笑掩面走出男廁。（影片截圖）

網民嘲：入去觀鳥啫！

影片隨即在網上瘋傳，不少網民看過後大表訝異，「太急呀？」、「睇人痾尿？」，亦有人嘲諷，「無處不旅遊」、「揾生意？」、「入去觀鳥啫！」、「大媽有急切...性嘅...需要」。有人表示應要報警阻嚇，「阿叔即刻報警拉佢嘛」，不過有人反鬧樓主，「人哋係遊客，睇唔明啲公仔有乜問題？你點解唔去提醒人地？」。

法例列明不可進入異性公廁

根據《公廁（行為及舉止）規例》（第132 章，附屬法例BL），在公廁內，任何女性不得進入撥作男性使用的部分，但年齡在5歲以下並由1名男性親屬或男護士陪同的女童，則不在此限，而男性亦是同樣處理。