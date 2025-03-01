M+博物館廁所小紅書爆紅！洗手液竟是頂級名牌　網民驚：太土豪了

香港M+博物館是不少熱愛藝術的人熱衷前往的文化重地，不過原來除了展品外，還有一處地方深受「關注」，那就是館內的洗手間！近日有網民在小紅書上發帖分享稱發現M+廁所十分「土豪」，因為廁所內配備了頂級名牌DIOR的洗手液、乳液及香水供人使用。而根據DIOR官網資料，3件商品最低售價已超過3,000元。不少網民得知後都表示要慕名朝聖，「加入旅行清單」、「要去打卡！」。



有網民在小紅書上發帖，稱發現M+博物館廁所配備了名牌Dior的洗手液、乳液及香水。（小紅書）

M+廁所驚現DIOR洗手液及香水用品

該名港男在小紅書發帖指日前到西九龍M+博物館，其間到免費開放予公眾的天台花園層的洗手間如廁時，驚見廁所內配置了高級的洗手液、保濕乳液及香水供人使用，而品牌為奢侈品牌DIOR，令他不禁驚呼「這衛生間太壕（土豪）了吧，竟然放着大幾千的迪奧（DIOR）三件套！感覺去一下廁所人都是香的」。

從照片可見，盥洗盆旁放置了小托盤，上方放置了Christian DIOR的Lucky系列的香薰潔膚液、保濕乳液和中性香水。根據DIOR官網資料，此系列的350毫升香薰潔膚液單獨售價為545元；350毫升保濕乳液售價為825元；而50毫升及100毫升香薰售價分別為1,715元及2,600元。如以100毫升香水的價格計算整套產品，總額為3,970元。

網民展現濃厚興趣

對於公共廁所使用奢華的清潔保濕三件套，網民大多反應驚訝，並表現出濃厚興趣，「加入旅行清單」、「要去打卡！」、「下次高低去拉個屎」，甚至有人表示為了這幾瓶奢侈品，「怎麼也得去一趟」。

不過，也有網民擔心花費高昂，及可能會被公眾快速使用完畢，「發上網了可能很快就沒了」、「仲買咁貴嘢在廁所」；但有人就認為可能是品牌贊助，「有沒有想過是Sponsor（贊助）」、「DIOR贊助的廁所」。

真相可能與大熱餐廳有關？

記者翻查資料發現，M+天台花園樓層除了設有公共廁所外，還有1間由Netflix大熱綜藝《黑白大廚》評審、首爾米芝蓮三星主廚安成宰主理的高級餐廳「Mosu」。而該餐廳早前曾與品牌DIOR合作舉辦私人活動，故廁所內的相關用品或與該場私人活動有關。

安成宰是韓國米芝蓮三星大廚，亦是Netflix大熱綜藝《黑白大廚》評審。（Netflix）

小紅書廁所打卡成風 用戶大讚M+廁所「必去」

事實上，「廁所打卡」、「廁拍」是小紅書上流行的打卡熱潮，而M+博物館掀起話題的不只是所使用的高級清潔用品，其廁所在小紅書上一向頗受「歡迎」。

不少小紅書用戶都曾在香港M+廁所內拍照打卡。（小紅書）

若在小紅書搜尋「M+廁所打卡」字眼，可發現不少小紅書用戶都曾在香港M+廁所內拍照打卡，很多人更盛讚廁所充滿藝術氣息，直言是館內「必去地方」，「HK M+的廁所真的很洋氣」、「M+的廁所真的很好拍啊」、「整個館我最喜歡的竟然是廁所」、「M+博物館隱藏打卡處」、「香港M+ 一個連廁所都能出片的藝術館」，而廁所外的休息區亦是「熱門地方」，甚至有人表示「我可以在這個位置上坐一天」。

（小紅書）