女大生只同意前戲　指控遭「紳士」性侵奪初夜　法官4原因判無罪

性行為都可以「預習」？台南1名處女大學生透過交友程式認識1名男子，對方邀請出來預習性行為，處女大學生一度形容對方行為「蠻紳士的」，同意只進行「前戲」，最終卻發生關係。事後女大學生指控遭到男方性侵奪走「初夜」，法官進行一審，認為女方見到男方當時戴上安全套，沒有出言反對或向其他人求助，二來驗傷報告顯示女方沒有受傷，判處被告無罪，控方不服上訴，案件進行二審，法官發現雙方事後對話內容最初正常，估計女方因壓力而有心理創傷，仍然維持無罪。



女大學生經交友程式認識被告，約到台南的汽車旅館「預習」性行為。（示意圖/gettyimages）

女生︰蠻紳士的，他說他想幫我破，讓我至少有個經驗…

台媒於3月報道，周姓男被告透過交友程式「Omi」認識案中女大學生，其間得知對方仍是處女，而且有心儀對象，聲稱如果她擁有性經驗，日後和心儀對象發生關係時會更得心應手。女方猶豫不決，一度向心儀男生詢問意見，聲稱周男「蠻紳士的，他說他想幫我破，讓我至少有個經驗…」。

雙方約定2023年7月2日前往台南1間汽車旅館，但只能進行「前戲」，女大學生更傳送訊息警告「絕對不可以越線喔」，同時提醒周男負責帶安全套，最終發生性關係。

女生控告遭周男性侵奪走「初夜」。（示意圖/gettyimages）

女大學生提告 一審判被告無罪

事後雙方繼續互傳訊息聊天，女方拒絕再次發生關係，但事後感到愧疚，決定蒐證套取對方說話，聲稱「我不是跟你說不要用破，我很痛」、「我記得我有明確告訴你不能用破處女膜對吧...」等，同年10月前往醫院驗傷控告周男性侵。

台南地檢署以涉嫌「強制性交」罪名起訴周男，台南地院進行一審，法官認為原告在汽車旅館見到被告2次戴上保險套，沒有出言反對、求救或告知他人，行為有違常理，加上原告身上沒有被壓制的外傷，難以認定被告性侵，判處被告無罪。

周男否認犯案。（示意圖/gettyimages）

檢方不服上訴 被告否認犯案

檢方不服上訴至台南高分院，呈上原告2023年9月至11月期間接受學校心理老師諮商輔導的紀錄，出現憂鬱和焦慮，情緒變得低落，頻繁出現自殘念頭。

被告堅決否認犯罪，辯稱進行下一步前徵詢女方意願，得到同意後才繼續，事後一起洗澡相擁休息，而且駕駛電單車護送女方回家，女方當時也向他道別。

案件經過一審二審，周男無罪釋放。（示意圖/gettyimages）

法官二審再判無罪

法官發現雙方事後繼續互傳訊息，對話內容看似正常，沒有提及或質疑當日行為，事隔1周後，女方才開始傳送訊息，質問被告「我那時候有反對吧、我很痛」，被告回應仍然是困惑於女方態度轉變，並沒有因違反女方意願而道歉。法官亦估計女方在校的諮商紀錄可能顯示和周男發生關係，對自己在意的人產生懊悔，例如心儀對象和父母，其心理創傷可能源於壓力。

法官認為，年輕男女親密接觸時情慾升高，雙方會明示或默許同意進行進一步的性行為，加上周女提出的驗傷報告亦顯示其身體沒有明顯外傷，難以認定被告強制性交，所以駁回上訴，維持被告無罪，案件仍可上訴。

（綜合）