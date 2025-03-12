打包國泰貴賓室熟食被職員勸阻！女子小孩面前發難　捱轟最差身教

作為父母理應以身作則，在孩子面前做好榜樣！惟日前有台灣旅遊達人在網上發文，指於香港國際機場的國泰航空貴賓室「目睹一場最差的身教案例」。他指相中女子帶同小孩進入貴賓室，並自備食物盒打包食物，被職員勸阻後和對方起爭執，形容「整個行徑都讓女兒看在眼裏」，不滿對方劣行遂公審到網上。



許多網民都不恥女子所為，批評「錢買不到氣質」、「唔好咁肉酸，自己唔啱仲發爛渣，以為大聲就有理」、「不但自己丟臉，又為難貴賓室的服務人員！」。有人則估計女子並非頭等艙或商務艙客人，「商務艙機上服務和餐飲已經很好，根本不會讓人想打包，我猜這位婦人是拿信用卡附送的貴賓室入場券」，揶揄「還好我都搭廉航，沒這種困擾」。



有女子欲打包國泰航空貴賓室內熟食被拒，攜同小童向職員「發爛渣」惹議。（示意圖／網上圖片）

欲打包國泰航空貴賓室熟食登機

該台灣旅遊達人在facebook專頁「A+哩程玩家の粉絲團」發帖，指於2月28日早上在香港國際機場目睹「一場最差的身教案例」。從他上傳的照片可見，現場應為國泰航空玉衡堂的商務貴賓室，有女子站於貴賓室櫃枱前，其身旁有名小童，樓主形容女子因自備食物盒打包熟食食物，準備拿到飛機上享用，繼而和職員起爭執。

被職員勸阻 女子帶小童櫃枱前發難

樓主表示，當時有貴賓室職員見狀即時上前勸阻，指若客人將食物帶離貴賓室，進食後身體出現任何狀況，責任歸屬難以釐清。惟女子聞言隨即「大吼大叫」，最後更站在貴賓室門口吵鬧一會，才帶着同行小孩離開。樓主指女子撒野行徑全被孩子「看在眼內」，不滿對方未有在小孩面前以身作則做好榜樣，遂拍照公審到網上。

女子站在貴賓室門口，和職員爭執。（FB「A+哩程玩家の粉絲團」圖片）

網民斥肉酸：自己唔啱仲發爛渣

許多網民紛紛留言譴責女子行為，「錢買不到氣質」、「貪心才會咁做」、「吃飽再上飛機不就好了」、「自備餐盒想必是慣犯」、「唔好咁肉酸，自己唔啱仲發爛渣，以為大聲就有理」、「不但自己丟臉，又為難貴賓室的服務人員！如果大家都有理由加上一點要求，這貴賓室不就亂七八糟沒有規章？」、「這些行為應該蠻常見，我覺得重點是一般人被抓到或糾正應該會不好意思才對，但這位還腦羞成怒，感覺面子比禮義廉恥還重要」，又揶揄「還好我都搭廉航，沒這種困擾」。

另有意見估計女子並非頭等艙或商務艙乘客，「商務艙機上服務和餐飲已經很好，根本不會讓人想打包，我猜這位婦人是拿信用卡附送的貴賓室入場券」，又指乘客若有需要，應要有禮地和職員溝通表達，「如果旅客有特殊需要，向服務人員說明一下應該不至於完全不能外帶」。對於如事件中無禮的客人，有網民就建議「把她列入黑名單不就得了嗎」。

享用國泰航空貴賓室資格

根據國泰航空網頁及網上資料顯示，貴賓室於每天早上5時30分開始服務，直至當日最後一班航班啟程為止。只要是選乘國泰航班離港，或於香港轉機的頭等及商務艙乘客、「馬可孛羅會」銀卡或以上級別會員，以積分換取機場貴賓室使用券之所有級別會員及，或其同行貴賓，以及「寰宇一家」綠寶石及藍寶石會員，均獲資格享用「玉衡堂」商務貴賓室設施。

（facebook「A+哩程玩家の粉絲團」）