機場爽玩閃避球！疑遊學團於候機室奔跑打波　網民：當學校操場？

小童活潑好動在所難免，但作為成人理應及時制止！網上日前瘋傳1條攝於香港國際機場候機室片段，只見1群小童以及數位成人均穿印有同一標誌上衣，其中有大人竟和該群小童大玩閃避球，讓10多名小童在候機室座椅附近掟球奔跑，附近亦有不少穿上同一服飾的小孩。



網民指這群小孩應該是遊學團，批評他們在機場打閃避球既危險又騷擾其他候機乘客，「當學校操場呀？真心過分咗」、「同一班機登機位唔係好大，其他乘客無義務要忍受呢種滋擾」，認為同行相信是老師的大人失職；不過亦有留言覺得無問題，「無阻到人嘅話都OK啦」、「機場本身就係嘈」。《香港01》正向機管局查詢。



有大群小孩被拍到於香港機場候機室玩閃避球。（threads影片截圖）

有網民日前在 threads 上傳片段，驚訝表示「我真係無諗過，可以喺香港機場玩閃避球」。片中地點為香港國際機場候機室，有大群小童和成人身穿印有同一標誌的白色上衣，部份坐着等待，有10多人則在玩閃避球，網民認為他們是遊學團，而站於學生前方，身型較高佻的男士，相信為同行老師。

片段可見，最先有學生坐於地上，然後1名男童以發球姿勢，將球傳予老師，當老師拿到球後，便往學生方向掟。多名小童隨即於候機室座椅附近跑來跑去，試圖撿回球，數位女童更揹着同學四處走動，周遭亦見有不少旅客正等候上機。過程中有機場廣播呼籲，「登機廣播，乘客請在座位上等候」。

1名男童先是以發球姿勢，將球傳予老師。（threads影片截圖）

不少網民猜測這群人應該是遊學團，「早幾日係尖沙咀見過佢哋，啲細路仔係講英文，但係啲導師係講普通話，唔知係咩活動」。許多人斥責片中成人失職，「小朋友唔識就話啫，最大鑊係佢哋嘅老師覺得無問題」、「除咗嘈同滋擾到人，有無諗過危險？撞到人掟到人，老師唔使風險管理？」、「當學校操場呀？仲有其他人喎，真心過分咗」、「係合適環境做適合嘅嘢！嗰度係機場，大人要教禮儀同規矩」、「同一班機登機位唔係好大，其他乘客無義務要忍受呢種滋擾」，又提醒機場有兒童遊樂場，「上次飛日本見到隔籬登機位成隊一齊踢緊毽」。

部份網民認為，小童上機前可「放電」未嘗不是一件好事，「我覺得佢哋咁樣做無問題，機場本身就係嘈」、「無阻到人嘅話都OK啦，真係阻到你嘅，咪過去搵老師投訴」、「阻唔到人嘅話，放鬆啲啦，我覺得好cute」，又揶揄「如果喺日本，好有愛呀！邊似得香港乜都唔俾做！」。但也有留言反駁，支持的網民應將心比己，「如果你頭或者你BB被個波打中，放上嚟X嗰個人就係你，針唔拮到肉你唔知痛啫」。

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