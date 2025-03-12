婚禮前1天被撻訂！人妻控人氣婚攝失職　要求賠$1.8萬卻只獲一半

結婚是人生大事，每對新人都期盼順利舉辦婚禮，留下美好回憶，惟有新人卻遭遇不幸。有新婚人妻於網上發文控訴1名婚禮攝影師失職失德，在婚禮前1天才通知同日接了2宗訂單，由於另一對新人「難搞」，故取消樓主的預訂。在時間緊迫下，人妻千辛萬苦才找到攝影師頂替，直言事件「對新人嚟講絕對係噩夢」。人妻看到對方在Instagram貼出順利完成另一對新人的婚禮拍攝工作時，更怒轟是「二次傷害」，並不滿該婚攝還好意思說日後可以幫她拍家庭照，又她提出的賠償價，對方只願意賠償一半，她只好無奈接受。



涉事婚攝「Zachary Law Production」在事件發酵後發出道歉聲明，指出「客人的服務體驗一直是本人最重視的事項。對於此次事件的發生，實屬嚴重疏忽，本人深感愧疚與自責」，又提到在溝通後，已退還9,300元訂金，後來客人要求額外賠償1.8萬元，他提出以全單金額的一半即9,300元作賠償，客人亦願意接受。



有新婚人妻於網上發文控訴1名婚禮攝影師失職失德，在婚禮前1天才通知同日接了兩個訂單，由於另一對新人「難搞」，故取消其預訂。（示意圖／Unsplash圖片）

婚禮前1天被取消預訂 人妻控訴婚攝「失職失德」

該新婚人妻於Threads發文控訴「Zachary Law Production」婚禮攝影師，指出在婚禮前1天才獲通知同日接了2宗訂單，由於另一對新人「難搞」，「所以焗我要讓步」，被取消預訂。人妻說，「我哋千辛萬苦先搵到攝影師頂替，對新人嚟講絕對係噩夢」。她又不滿婚攝在Instagram動態貼出順利完成另一對新人的婚禮拍攝工作照片，直斥是「二次傷害」，「你就順利完成，我就big day前一日食唔安坐唔落」。

人妻直言，「生意你可能有好多，但我哋big day只有一個，我哋冷靜但絕對唔等於原諒！」，還不滿該婚攝繼續向她推銷生意，「信任掏空同時你仲好意思叫我搵你影家庭照？」。人妻又說，「你討價還價只肯賠一半，我哋無奈接受，但唔等於認同你嘅失職失德，都唔等於要接受你嘅二次傷害」。而她的婚禮最後獲各方出手協助，在非常順利和開心的氣氛下完成。

人妻看到婚攝在Instagram貼出順利完成另一對新人的婚禮拍攝工作時，她直斥是「二次傷害」。（Threads圖片）

婚攝發道歉聲明：本人深感愧疚與自責

涉事婚攝「Zachary Law Production」在Threads發出道歉聲明，指出「客人的服務體驗一直是本人最重視的事項。對於此次事件的發生，實屬嚴重疏忽，本人深感愧疚與自責……此次因本人工作上的疏漏，為客人的婚禮帶來不必要的困擾與失望，本人對此深感抱歉」。

聲明提到，在3月7日上午發現訂單上出現衝突，他立即致電向受影響客人致歉，提供公司內其他攝影師的作品資料，並積極聯繫業內同行，提供更多選擇供客人參考。約2至3小時後，客人來電表示已另覓攝影團隊，要求退還9,300元訂金，他已即時退款轉賬，後來客人要求額外賠償1.8萬元，他提出以全單金額的一半即9,300元作賠償，客人亦願意接受。他表示，客人未來如有需要，可免費為其拍攝孕婦或家庭照作為補償。

涉事婚攝「Zachary Law Production」在Threads發出道歉聲明。（Threads圖片）

涉事婚攝「Zachary Law Production」在Threads發出道歉聲明。（Threads圖片）

網民斥慣犯 留言區湧現受害者

網民一面倒批評涉事婚攝，「人哋欣賞你，早早book你，你收錢唔係即刻hold期㗎咩」、「前一日先知撞期？有無可能？個schedule廢㗎？」、「點解婚禮界咁多咁不負責任嘅人！真心冇呢份使命感唔好出嚟害人！將人生大事交畀佢哋但完全唔上心！」、「搞錯，社死佢啦，另一對新人躺着中槍，被人話難搞」、「而家呢個世代阿貓阿狗都話自己係攝影師，毫無職業道德」。

有不少網民更直指是「慣犯」，留言區湧現多名受害者，「我係big day前3個鐘先話嚟唔到，嗰陣係凌晨4點半，根本連搵嘅時間都冇，之後一啲跟進都冇，我一日唔出聲佢都唔會覆」、「我big day最後悔就係搵咗佢影，你係不幸之中嘅大幸，啲相全部歪歪斜斜低炒又有91面咁，真係個個揸相機都話自己係攝影師」、「我都係苦主，上年影完有一半相唔掂，嗰時佢求其影，一個post影20張，叫我哋揀，助手用電話影的角度好過佢」、「朋友婚禮前一日12點先話自己入咗院嚟唔到，好大方話平返$1600畀佢搵過第二個，大婚美好心情都俾佢破壞晒」。