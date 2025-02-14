屯門皇宮大酒樓古董級碗筷！港男稱父母結婚贈品　街坊爆震撼內情

執屋翻出父母結婚擺酒餐具，勾起街坊集體回憶！有屯門街坊日前翻出父母當年在「屯門皇宮大酒樓」結婚擺酒時送贈的餐具，有白色瓷碗、匙羹、筷子、醬碟，還有陳年火柴等等，並拍照在地區群組分享，「宜家定性做寶物」。



眼利街坊認出這套餐具應有40年以上歷史，有人好奇為何昔日擺酒要送餐具，引出一班「資深網民」解畫，指當年除為了意頭好，還是經理向新人索要利市小費的手段，場面如同「黑社會講數」，「小費加到經理滿意嘅數目，佢先會放人加送呢套餐具俾主人家」、「我們都經歷過，講數咁，1973年」。



樓主執屋翻出父母當人年結婚，在酒樓擺酒時獲送贈的碗筷。（fb群組「顯影屯門。青山散步」圖片）

翻出父母擺酒贈品 當寶物保存

樓主在facebook群組「顯影屯門。青山散步」發帖，指最近執屋時翻出古董級餐具，「老豆老母當年喺屯門皇宮大酒樓擺酒獲得嘅餐具套裝」，其中醬碟上面印了美江集團標誌。

照片所見是2套碗筷連醬碟，白色瓷碗和匙羹配上紅色花紋、筷子上面印有屯門皇宮大酒樓。另1照片為懷舊的火柴盒，上面印有「美江集團經營」、「屯門皇宮大酒樓」及地址「屯門鄉事會路126號雅都商場」。樓主指，「偶爾搵返出嚟，宜家定性做寶物了」，稱會妥善保存。

網民指火柴盒上的電話號碼，應為80年代產物。（fb群組「顯影屯門。青山散步」圖片）

街坊指逾40年歷史

眼利街坊認出這套碗筷應有40年歷史，以火柴盒上的電話號碼推算，應是80年代產物，「這套碗筷，應有40年。老夫妻接近金婚」、「呢套餐具好貴㗎，要封返1封大利市」、「細個阿婆擺生日酒，一係在京都一係在屯門皇宮大酒樓」，又溫提樓主好好保存，「你真係執到寶，有紀念價值又可以傳承落去好有愛」、「一代傳一代，就會變古董」。

網民指送碗筷除了意頭好，還是酒樓經理用來索要利市小費的手法。（fb群組「顯影屯門。青山散步」圖片）

當年酒樓經理送碗筷索利市小費

有網民好奇為何悉日結婚要送餐具，「以前擺酒有送餐具呢個玩法？有無咩寓意？」，引出一眾「資深網民」爆內情，解釋除了意頭好「成雙成對，永結同心」，還是向新人收利市及索要小費的手法，「以前結數時，一面送碗筷時，一面叫添啲啦，添啲啦，伙記想要多啲貼士」、「到埋單時就會攞出嚟，部長就會問你攞利市，添啲喇添啲喇！所以唔係免費，或者叫你埋單俾夠齊頭數」、「我記得少時去飲，埋單時所有叔伯男丁會去晒壯大聲勢，同經理講數，有如搬屋公司講數攞小費」。

網民指送碗筷除了意頭好，還是酒樓經理用來索要利是小費的手法。（fb群組「顯影屯門。青山散步」圖片）

街坊「口述歷史」稱悉日婚宴要「黑社會講數」

網民笑言這些是「口述歷史」，有曾在業內工作的網民指，以往婚宴和主人家談小費如同「黑社會講數」，「小費加到經理滿意嘅數目，佢先會放人加送呢套餐具俾主人家」、「我們都經歷過，講數咁，1973年」、「貼士好多都公司袋，另外呢啲唔平，廿年前都成200元壹對，我以前都怕呢啲嘢，收得少會畀上司責備」。

「資歷較淺」的網民透露2000年左右在行內工作，「當年嘅我就其實為咗交差， 其實幾多貼士， 其他公司我唔知， 當年我哋公司內部都有少少標準， 每席大概50（元）， 行行有本難念的經呀」，而當時50元已經可以在茶餐廳吃1個小菜晚餐。

（fb群組「顯影屯門。青山散步」）