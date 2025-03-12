台男扮女裝「偽娘縱火狂」疑燒死鄰居　穿迷你裙去報警被揭是慣犯

去年10月，台灣新北市新莊發生一起住宅火警，造成一對情侶檔一死一傷。



而涉嫌縱火的曾姓男子犯案後，竟然穿著「俏麗短裙」跑去派出所報案，自稱家裡失火了，結果當場就被警察認出是「縱火慣犯」，上銬押回火災現場，新北檢如今偵結起訴。

2024年10月台灣新北市一住宅火警造成一對情侶一死一傷，涉嫌縱火的曾姓男子犯案後竟穿迷你裙去報案，當場被認出是縱火慣犯被捕。（YouTube@TVBS NEWS）

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穿火辣緊身白短袖和迷你裙的長髮住戶，卻被警方上銬，原來他是男扮女裝的24歲曾姓男子，去年10月2日凌晨供稱心情不好，竟然在租屋處拿打火機把窗簾燒了，這把火瞬間延燒，造成隔壁套房一對情侶檔一死一重傷，而這名長髮男逃出公寓後，跑去光華派出所自首坦承犯行。

走出警局，換了一件襯衫，但同樣穿著格子迷你短裙，移送新北檢，新北檢如今偵查終結，將他依放火燒毀住宅未遂以及過失致死等罪起訴。

進一步追蹤，這名曾姓男子，過去就有縱火紀錄，2023年12月2日，因為覺得租屋處被人入侵，竟然在屋內以卡式瓦斯爐燒衛生紙，好在附近鄰居發現後立刻拿滅火器撲滅，當年他被判刑兩個月，沒想到吃上刑責還是沒學乖，事隔一年又犯案，這回害慘無辜情侶檔。

警消調查，這把火讓同樓層的37歲吳姓男租客被濃煙嗆傷，與他同居的32歲吳姓女友則是一氧化碳中毒加上吸入性灼傷，送醫後宣告不治。

涉案的曾姓男子，事後被警方帶回火災現場雖然神情著急，卻似乎不在意是否波及無辜的人，只關心自己養的貓有沒有跑出去，還拜託警察幫忙找。他雖然到警局報案自稱家裡失火，但也被警員當場認出是縱火慣犯，這回鬧出人命被起訴，檢警要他記取教訓。

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