叫未成年女網友做不雅動作！男大生偷拍全裸影片　女生媽媽怒提告

未成年人士時刻記得保護自己！台灣苗栗縣1名男大學生透過facebook結識1名未成年少女，要求對方在視訊時做出不雅動作，他即趁機偷拍受害人全裸影片。受害人的母親意外查看女兒的對話紀錄，因而驚揭事件，憤怒地報警提告，事後拒絕和解。法官裁定被告違反《兒童及少年福利與權益保障法》，判處入獄3年2個月。



杜男要求未成年的女生在視訊時做出不雅動作，在對方未經對方同意下手機螢幕錄影功能進行偷拍，包括拍到女生全裸狀況。（示意圖/gettyimages）

要求未成年女生做出不雅動作

台媒於今年3月報道，案件在苗栗地院審理，案發於2024年4月，杜姓男大學生在facebook認識未成年的女受害人，同月4日下午3時許，杜男在雙方視訊時，要求女生做出不雅動作，而他在未經對方同意下，利用手機螢幕錄影功能進行偷拍，包括拍到女生全裸狀況。

法官判處被告入獄3年2個月。（示意圖/gettyimages）

被告和解不果 法官判囚3年2個月

事後受害人母親發現女兒和杜男的對話內容有可疑，經詢問女兒後驚悉事件，於是報案，警方經調查後拘捕杜男。

杜男承認罪行，法官認為被告目測到受害人貌似12歲以上未滿18歲，仍然拍攝其性影像，影響對方身心健康和人格發展，即使被告願意和解，但受害人父母沒有商談意欲，考慮到被告犯罪動機、手段及認罪等因素，判處3年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

（綜合）