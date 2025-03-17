喉嚨痛好不了？醫生分析可能呢4個原因　分享健康貼士協助護嗓

喉嚨痛是常見的不適症狀，但如果持續發生，患者需要特別注意。台灣有醫生指出，這4個健康問題導致喉嚨痛，分別提出相應建議，最嚴重需要進行手術。



咽喉胃酸逆流導致慢性喉嚨痛。（示意圖/gettyimages）

耳鼻喉科醫師胡皓淳在facebook專頁解釋，喉嚨痛有機會和4個健康問題有關︰

1. 咽喉胃酸逆流

咽喉胃酸逆流導致慢性喉嚨痛，胃酸逆流到咽喉時，會刺激喉嚨黏膜，持續出現異物感或疼痛，而且會有胸口灼熱感覺，即是胃灼熱，甚至持續會有乾咳或聲音沙啞等症狀。

胡醫生建議避免食用高脂肪、辛辣或酸性食物，睡前2至3小時避免進食，睡覺期間保持頭部略微抬高，如果情況嚴重，應該諮詢醫生進行藥物治療。

鼻腔分泌物從鼻竇流至喉嚨，由於長期刺激喉嚨黏膜，所以會疼痛或不適。（示意圖/gettyimages）

2. 慢性鼻竇炎

患者常有鼻涕倒流的情況，即是鼻腔分泌物從鼻竇流至喉嚨，由於長期刺激喉嚨黏膜，所以會疼痛或不適，有機會出現鼻塞、流鼻涕、持續口臭或咽喉異物感等症狀。

胡醫生指出，可以使用生理食鹽水沖洗鼻腔，清除多餘分泌物，然後找到避免過敏源，例如塵蟎或花粉，急性發作時需要使用抗生素。

教師、歌手或客戶服務員等職員需要頻繁用聲，如果喉部過度及不正確使用，就會導致慢性喉嚨痛。（示意圖/gettyimages）

3. 扁桃腺或咽喉感染

慢性扁桃腺炎或咽喉炎可能導致持續喉嚨痛，其他症狀包括喉嚨黏膜紅腫、持續吞嚥困難或疼痛，以及淋巴結腫大。

胡醫生提醒病人保持喉嚨濕潤，多飲溫水或含蜂蜜的飲品，作息要有規律，提高免疫力，如果反覆發作，需要進行扁桃腺切除手術。

耳鼻喉科醫師胡皓淳分享護嗓妙法。（facebook專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山 」圖片）

4. 聲帶過度使用或損傷

教師、歌手或客戶服務員等職員需要頻繁用聲，如果喉部過度及不正確使用，就會導致慢性喉嚨痛。長期不正確的發聲方式，有機會導致聲帶結節或出現息肉，可能聲音嘶啞或完全失聲。

病人可以調整發聲方式，避免大聲說話或嘶吼，而且定期靜聲休養，減少聲帶壓力，一旦病況嚴重，可以接受聲帶檢查，進行語言治療或是音聲手術。

（facebook專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山 」）