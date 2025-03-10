濕吻10秒可交換8000萬細菌　可致接吻病及蛀牙　接吻5大注意事項

接吻可致病？台灣有胸腔醫生於網上分享指，原來短短10秒的「法式濕吻」便可交換約8,000萬細菌，部份病原體更可以透過唾液傳播，誘發多種疾病，包括「接吻病」、傳播疱疹病毒、幽門螺旋桿菌等，但也重申縱然接吻會傳播微生物，一般健康的正常人並不會容易得病。醫生提醒，只有留意5大注意事項，如接吻時避開口唇疱疹發作期、定期做口腔檢查等，就可以讓病原體傳播率降低，保障自己及伴侶健康。



研究顯示情侶間短短10秒濕吻會交換大約8000萬細菌。（示意圖/Pixbay)

10秒濕吻交換大約8000萬細菌

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒於社交平台發文分享，有研究顯示情侶間短短10秒的「法式濕吻」會交換大約8000萬細菌，而口腔微生物相似度在親密伴侶間可達34%。多數微生物無害，但部份病原體卻可透過唾液傳播。

接吻可傳播「EB病毒」（Epstein-Barr Virus），可引發「傳染性單核球增多症」（俗稱接吻病），令人發燒、喉嚨痛同淋巴結腫大。（示意圖/Pixbay)

接吻可傳播4大微生物 引發接吻病

黃軒表示接吻可傳播不同微生物，首先是「EB病毒」（Epstein-Barr Virus），此病毒可以引發俗稱接吻病的「傳染性單核球增多症」，令人發燒、喉嚨痛同淋巴結腫大。

其次是「疱疹病毒HSV-1」，全球大約有37億人曾感染口腔疱疹病毒，此病毒可潛伏神經節，壓力大或免疫力下降時隨時復發，而嘴角有水泡破損時傳染力堪稱最強。

而深度接吻亦可傳播幽門螺旋桿菌，此菌與胃潰瘍、胃癌息息相關。曾有研究發現，只要其中一方呈陽性，伴侶感染率可增加1.5倍。此外有期刊實驗顯示導致蛀牙的變形鏈球菌（致齲菌）可經接吻傳播，尤其情侶間接吻10秒後，口腔微生物相似度提升20%，令蛀牙成為「情侶病」。

黃軒建議大眾要注意口腔衛生，每天至少刷牙2次並使用牙線。（示意圖/Pixbay)

接吻有5大注意事項

黃軒建議大眾要注意口腔衛生，包括：

1. 每天至少刷牙2次並使用牙線。研究顯示牙周病患者的牙齦溝液含1×10⁶ CFU/mL致病菌，可用含氯己定（Chlorhexidine）的漱口水降低病毒載量。



2. 避免黏膜破損、口腔潰瘍或牙齦出血時，疱疹病毒傳播風險會提高0.1-1%。若伴侶有嘴巴疱疹，發病期傳染風險更達80%。



3. 接種流感疫苗，減少傳染呼吸道病毒傳播。



4. 避免高風險深吻行為，因如伴隨微量血液交換，有可能傳播乙型肝炎。



5. 選擇空氣流通的地方接吻，如在酒吧等密閉場所等進行，呼吸道病毒傳播機率較開放空間足足高3倍。



鼓勵健康人士接吻 可降低皮質醇

黃軒表示接吻雖會傳播微生物，但一般健康人並不會容易得病，鼓勵大家放心接吻，因為親吻時可以釋放催產素，令人會感到歡愉，甚至可降低皮質醇18%。他建議大家接吻時只要避開口唇疱疹發作期、定期進行口腔檢查及幽門桿菌篩檢、利用含氟漱口水等，就可以讓病原體傳播率降低，保障自己與伴侶健康。

（黃軒醫師 Dr. Ooi Hean Facebook）