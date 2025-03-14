大學宿舍內地生用微波爐引火警？嬉笑拍片驚動消防惹議　理大回應

引發火警還在嬉笑，完全不知道事件嚴重性！網傳1名理大內地碩士生在住所使用微波爐叮「黃油年糕」，疑操作不當令微波爐冒出大量濃煙，觸發煙霧感應器，最終驚動消防出動，她又大讚消防員2分鐘就趕到現場。



該名內地女生在小紅書以嬉笑方式講述事件，以「留子的命也是命，也是見上消防員了」為題發文，又上傳2段與室友在濃煙中大笑的影片，但之後將片段刪除。帖文引來香港網民轉發，批評「亂用微波爐整嘢食整到差啲火燭仲笑得出」，又指出「其實去消防局門口裝下入面都可以見到消防員，唔使特登引佢哋出車㗎」，有網民又貼出聲稱為理大宿舍的通告，指近月多次有人誤用微波爐，令人懷疑事發地點為理大學生宿舍。



理工大學回應《香港01》表示，網上影片拍攝地點並非理大學生宿舍。



有內地女生日前使用微波爐時疑操作不當，微波爐冒出大量濃煙，觸發自動警報器，消防員2分鐘後到場。（小紅書圖片）

內地女用微波爐引火警 濃煙中嬉笑惹議

有網民於Threads轉發內地女的小紅書帖文，內地女以「留子的命也是命，也是見上消防員了」為題發文，寫道「一個賽一個笑得大聲」，隨後打上多個「哈」，稱用微波爐調較了4分鐘，欲叮熱黃油年糕，沒料到1分鐘後火警鈴就響了，再1分鐘就聽見由遠及近的消防車響聲，「再1min兩個消防員就到家了」。

內地女配上數張照片及影片，有2名消防員在廚房視察，另有2段影片室內滿佈濃煙，但內地女和室友一直放聲大笑。Threads樓主另搜到內地女的另一則學生證帖文，發現她是理工大學碩士生。目前在小紅書已搜不到該2則帖文，疑已被刪除。

樓主批評，「家人們666（意思：很厲害）啊，亂用微波爐整嘢食整到差啲火燭仲笑得出，好彩唔係住你樓上樓下，鄰居的命也是命」，又指責浪費消防資源，「其實去消防局門口裝下入面都可以見到消防員，唔使特登引佢哋出車㗎」。

內地女與室友在濃煙中大笑，引來香港網民批評「亂用微波爐整嘢食整到差啲火燭仲笑得出」。（小紅書圖片）

內地女與室友在濃煙中大笑，引來香港網民批評「亂用微波爐整嘢食整到差啲火燭仲笑得出」。（小紅書圖片）

網民批評內地女浪費消防資源，「呢啲真係浪費消力，消耗緊急資源」。（小紅書圖片）

網民：浪費社會資源

網民紛紛留言批評，「連微波爐都唔識用」、「叮衰咗都算，仲喺度狂笑」、「整天無腦當笑話」、「呢啲真係浪費消力，消耗緊急資源」、「用微波爐用到出事嘅唔知點解永遠都係nds（內地生），見過幾次nds將金屬容器擺入去叮到起火花」、「咁嘅程度讀大學？係咪假學歷？」。

有網民貼出疑是理大舍監辦事處的通告。（Threads圖片）

有網民貼出疑是理大舍監辦事處的通告，提到近月宿舍內已多次發生誤用微波爐或設定時間過長，引起燶煙而觸發火警警報的人為錯誤，強調「舍監辦事處將嚴肅對待問題，並按情況加以處分」，令人懷疑事發地點可能是理宿舍。

理工大學回覆《香港01》表示，網上影片拍攝地點並非理大學生宿舍。