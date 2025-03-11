內地客偷拍ANA空姐放小紅書　標明黑絲、美腿　日網民：很惡心

小紅書的帖文竟引起日本網民熱議！有內地網民在小紅書上傳偷拍日本全日空ANA空姐的照片，甚至標明「美腿」、「黑絲」、「美女」等字眼，還拍到當事人的名牌，空姐似乎未發現被偷拍，事件引起日本網民關注，批評相關行為惡劣，「真的很惡心」。



全日空回應日媒表示，照片未經本人同意拍攝，已向小紅書提出刪除請求，對方回應指「目前並未發現該帖文」，而平台上有關帖文疑已被刪除，提醒相關行為可能干犯2023年起生效的「攝影罪」。



記者翻查小紅書，有關全日空ANA的帖文當中，仍有部份包含空姐的全身照。



有內地小紅書網民偷拍ANA全日空空姐的照片，引起日本網民熱議。（小紅書截圖）

有內地小紅書網民偷拍ANA全日空空姐的照片，引起日本網民熱議。（小紅書截圖）

中國客偷拍ANA空姐 標明「黑絲」、「美腿」

日媒報道，當地網民發現有中國旅客在小紅書上發布偷拍ANA全日空空姐的照片，內容強調「全日空」、「空姐」、「美腿」、「黑絲」、「日產」、「我真的很喜歡日本空姐」等字眼。相關照片拍到空姐坐在緊急出口座椅旁，正低頭用平板電腦，應未注意被拍偷，有照片甚至拍到空姐名牌。

日本網民發現事件後將有關帖文分享至X（前稱Twitter），表示「真的很惡心」，批評是惡劣的偷拍行為。部份內地網民則認為不算犯法，反問「哪犯法了」、「這個罰則不是針對我們吧」。

日本於2023年已落實「攝影罪」，倘定罪可判3年以下徒刑或300萬日圓（約16萬港元）以下罰金。（網上圖片）

全日空：已要求小紅書刪除

全日空回應日媒時表示已知悉情況，照片未經本人同意拍攝及上傳到社交平台，已向小紅書提出刪除請求，但小紅書公司回應稱「目前並未發現該帖文」。全日空翻查發現相關帖文疑已被刪除，但同時他們發現還有其他疑似偷拍全日空空姐的照片，社交平台亦有疑似日本人偷拍空姐的帖文。

涉干犯日本「攝影罪」

全日空續指，基於肖像權及私隱角度，空中服務員在不情願下被拍攝照片，是絕不能容忍的行為，提醒日本於2023年已落實「攝影罪」，列明偷拍特定身體部位屬違法行為，於機艙等場所亦適用。日本「攝影罪」倘定罪可判3年以下徒刑或300萬日圓（約16萬港元）以下罰金。

記者翻查小紅書，仍有不少關於全日空的帖文有拍攝到空姐的照片。（小紅書圖片）

記者翻查小紅書上關於全日空的帖文，仍有帖文拍攝空姐的全身照，標上「空姐」、「美女」等字眼，部份有遮蓋空姐的樣貌。

（綜合）