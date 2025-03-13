食霸王餐？內地女「斷正」竟嗆：嚐一下也要付錢？港女霸氣KO獲讚

【香港旅遊／霸王餐／偷食黨】吃東西就要付款。有港女於網上發文，指在油麻地某麵包店，見到有內地遊客未付款便吃「蛋撻」，被店員「斷正」還囂張反嗆「我不知道嚐一下也要付錢！」。港女看不過眼教訓該遊客，詎料對方恐嚇指「你最好別讓我看到你在內地消費！」。港女感嘆「嗰種零羞恥心真係好得人驚」，最終使出絕招，令對方即時收聲。



事件引來網民熱議，紛紛大讚樓主「做得好」，「Well done」、「你好勇敢」、「呢啲xx只識欺善怕惡，歪理當道理」、「去到人哋地方都唔識尊重人哋文化先乞人憎」。



有港女於網上發文，指在油麻地某麵包店，見到有內地遊客未付款便吃「蛋撻」，被店員「斷正」還囂張反嗆。（資料圖片）

內地女未付款食蛋撻 被店員發現

該港女3月8日在社交平台threads發帖，指在油麻地某間麵包店，見到有內地女遊客未付款就吃店舖的蛋撻，被店員發現竟「駁咀駁舌」說「只是嚐一口！」。店員表示「這裏沒有試吃！」，內地女囂張辯稱「我又沒說不付錢！只是吃完才給！」。

內地女未付款食蛋撻，竟反嗆「我不知道嚐一下也要付錢！」。（資料圖片）

內地女：我不知道嚐一下也要付錢！

樓主看不過眼，向內地女說「被抓到當然要付錢！香港這邊是沒有嚐一口，不用付錢這種事情」，內地女卻反嗆「我不知道嚐一下也要付錢！」，又威嚇指「你最好別讓我看到你在內地消費！」。樓主聞言回擊「剛好我真的沒有去內地消費過，吼」，令內地女「即刻收晒聲」。

樓主之後更邊付款邊特意用普通話同店員說：「是不是臉皮夠厚，就什麼事都可以做？」樓主表示，明白小店怕得失客人不敢出聲，她不介意做「醜人」，「完全冇羞恥心，自己理虧仲聲大夾惡……我唔介意做下醜人。佢哋嗰種零羞恥心真係好得人驚……我係香港人，你恰香港人，我當然唔X使同你客氣！」。

網民看過帖文都大讚樓主「做得好」。（threads）

網民讚樓主做得好：你好勇敢

網民看過帖文都大讚樓主「做得好」，「Well done」、「型呀」、「罵得好」、「你好勇敢」、「樓主做得好，呢啲XX只識欺善怕惡，歪理當道理」、「去到人哋地方都唔識尊重人哋文化先乞人憎」、「一律報警處理，講咁多都嘥氣」。