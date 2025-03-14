戀童校巴司機6次胸襲小五女生　遇喝斥繼續摸　願賠咁多官司未完

校巴司機接載兒童，理應提供保護。台中1名校巴司機卻在國小學校門口，6次向1名小五女童摸胸，即使曾被女童同學撞破大喊「男女授受不親」，但司機沒有罷手，更將狼爪伸向女童的同校學妹。受害小五女童向母親哭訴遭猥褻一事，事件鬧上法庭，雙方達成和解，男被告願意賠償18萬新台幣（約4.6萬港元），被判2年有期徒刑，緩刑5年，但男被告否認性騷擾該名同校學妹，相信官司仍未解決。



受害小五女童不堪遭人長期猥褻，鼓起勇氣向母親哭訴。（示意圖/gettyimages）

被告6次猥褻 同學撞破︰男女授受不親

台媒於3月報道，男被告在安親班（補習託管）工作，負責接送國小學生接受課後照顧服務，由2023年1月至5月期間，6次在學校門口猥褻1名國小5年級女童，不理會對方反抗，隔住校服撫摸胸部，同學曾經撞見事件，大喊「你在幹嘛？」、「男女授受不親」，但男被告沒有收手。

此外，男被告在學校門口尋找受害女童時，見到同校學妹走近，伸手摸向學妹的肩膀和靠近胸部的位置。

被告未理會女童反抗，隔住校服撫摸胸部。（示意圖／AI生成圖片）

賠償18萬新台幣 否認另1宗性騷擾案

受害小五女童不堪遭人長期猥褻，同年5月29日受害回家，終於鼓起勇氣向母親哭訴，案件因而曝光。

案件在台中地院審理，男被告承認罪行，願意賠償18萬新台幣（約4.6萬港元），和受害小五女童一方達成和解，法官認為男被告得到教訓，相信不會再犯，裁定6項「對未滿14歲之女子犯強制猥褻」、1項「成年人故意對兒童犯性騷擾」罪名成立，合併判處2年有期徒刑，緩刑5年，案件可以上訴。

另外，男被告否認性騷擾該名同校學妹，雙方沒有達成和解。

男被告願意賠償18萬新台幣（約4.6萬港元），被判2年有期徒刑，緩刑5年，同時否認性騷擾該名同校學妹，相信官司仍未解決。（示意圖/gettyimages）

（綜合）